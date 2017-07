An dritten Tag des Gladbacher Trainingslagers stellte Manager Max Eberl klar, an den aktuellen Transfergerüchten "ist nichts dran". Dafür kommt Ex-Trainer Lucien Favre zurück, wenn auch nur als Gast.

Rottach-Egern. Zum sechsten Mal in Folge hat die "Fohlenelf" ihr Sommer-Trainingslager am Tegernsee bezogen. Hier laufen die Vorbereitung auf die am 18. August beginnende Spielzeit der Fußball-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach auf Hochtouren. Was am dritten Tag los war:

Eberl-Dementi: Konfrontiert mit der von der "BILD" verbreiteten Meldung, dass sich Borussia Mönchengladbach um die Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Angreifers Eric-Maxim Choupo-Moting vom FC Schalke 04 bemühen würde, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl im Trainingslager der "Fohlenelf" am Tegernsee kurz und knapp: "An der Geschichte ist nichts dran." Eine Aussage, die dem 43-Jährigen aktuell durchaus abzunehmen ist, sich bis zum Transfer-Schluss am 31. August allerdings auch noch ändern kann. Denn sollte sich Choupo-Moting mit den an ihm interessierten Vereinen Besiktas Istanbul, Antalyaspor und FC Valencia nicht einigen können, dann wird er irgendwann bei seinen Gehalts-Vorstellungen Abstriche machen müssen.

Trainingseinstieg: Abwehrspieler Nico Elvedi ist am Mittwoch Vormittag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 20-jährige Schweizer konnte wegen muskulärer Probleme einige Tage lang lediglich individuelle Kraft- und Stabilisationsübungen absolvieren. Nach fast einjähriger Leidenszeit stand am Mittwoch Vormittag auch Mamadou Doucouré erstmals mit seinen Kollegen auf dem Platz. Der im vergangenen Sommer vom FC Paris St. Germain verpflichtete 19-Jährige hatte am 6. Juni 2016 einen Muskelbündelriss erlitten und musste sich seitdem mit Behandlung, Reha und Aufbautraining begnügen.

Testspiele: Im Rahmen des Trainingslagers bestreitet die "Fohlenelf" am Donnerstag ein höchst interessantes Testspiel-Doppel. Zunächst geht es ab 14:15 Uhr in der kleinen Silberstadt-Arena im österreichischen Schwaz in Tirol gegen Leeds United. Der vom früheren Bochumer Stürmer Thomas Christiansen (44) trainierte englische Zweitligist befindet sich derzeit im Trainingslager in Fügen im Zillertal und tritt mit dem von Werder Bremen geholten Torhüter Felix Wiedwald an. Noch mehr Wiedersehensfreude gibt es dann ab 18 Uhr auf dem Sportplatz Birkenmoos in Rottach-Egern. Dort begrüßt Gladbach den französischen Tabellen-Dritten OGC Nizza mit Trainer Lucien Favre und Innenverteidiger Dante. Für Nizza ist es ein letzter Härtetest, denn schon in der kommenden Woche muss das Team von der Cote d' Azur in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Ajax Amsterdam antreten.

Nachhut: Um den Kader für die beiden Testspiele aufzufüllen, reisen Mittelfeldspieler Nils Rütten (21) und Angreifer Mike Feigenspan (21) aus dem Regionalliga-Team der Borussia am Mittwoch ins Trainingslager am Tegernsee nach.

Präsidium: Borussias Präsidium hingegen ist bereits seit Montag vor Ort und wird in diesem Jahr auch die komplette Woche am Tegernsee verbringen. Für Präsident Rolf Königs, die Vize-Präsidenten Rainer Bonhof und Siegfried Söllner, Präsidiums-Mitglied Hans Meyer sowie Geschäftsführer Stephan Schippers stehen Termine bei Sponsoren ebenso auf dem Programm wie ein Treffen mit Christian Köck, dem Bürgermeister der Gemeinde Rottach-Egern.