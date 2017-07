Es geht auch ohne Fahrverbote: Der Hildener Bäcker Schüren setzt schon seit längerem auf Elektroantrieb anstatt auf Diesel bei seiner Firmenflotte - die passenden Fahrzeuge liefert kein Autohersteller, sondern eine Tochter der Deutschen Post.

Hilden. Auf die deutsche Autoindustrie ist Roland M. Schüren nicht gut zu sprechen. „Die Hersteller haben den Trend zur Elektromobilität total verschlafen“, sagt der Bäckermeister und Diplom-Betriebswirt.

Rund um Hilden in der Nähe von Düsseldorf betreibt der Bäcker 17 Filialen. Und die möchte Schüren möglichst umweltschonend beliefern können. Diesel-Transporter sind da keine gute Wahl. Wegen der hohen Stickoxid-Werte drohen in vielen Innenstädten, darunter Düsseldorf und Aachen, sogar Fahrverbote für Wagen mit Selbstzünder-Motoren.

Was die traditionellen Autohersteller und Umrüstungsbetriebe ihm an emissionsfreien Transportern anbieten konnten, gefiel Schüren nicht. „Im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor viel zu teuer, zum Teil lag der Preis dreimal so hoch“, erläutert der Bäckermeister.

Not macht erfinderisch. Schüren gründete bei Facebook Anfang des Jahres eine E-Transporter Selbsthilfegruppe. Binnen kurzer Zeit meldeten sich zahlreiche Interessenten, darunter viele Handwerksbetriebe, aber auch Paketdienste, Getränkefirmen, Krankentransport-Unternehmen und auch die Stadt Düsseldorf. Alle haben das gleiche Problem: Sie müssen in Ballungsräumen sehr oft kurze Strecken zurücklegen und fürchten, in die Diesel-Falle zu tappen.

Bei einem „Konfigurationstreffen“ wurde aufgeschrieben, welche Anforderungen der E-Transporter mit dem Namen Bakery Vehicle 1 (BV 1) erfüllen muss: 100 bis 150 Kilometer Reichweite, bis zu 850 Kilogramm Zuladung und zwischen 40 000 und 60 000 Euro teuer. Die Wunschliste ging an rund 50 Nutzfahrzeug-Hersteller und -Umrüster – verbunden mit der Bitte, ein entsprechendes Angebot vorzulegen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: Weder die deutschen noch die ausländischen Autobauer klassischer Prägung konnten konkurrenzfähige Offerten unterbreiten. Zum Teil gab es gar keine Antwort, zum Beispiel vom VW.

Infos Seit mehreren Jahren verfolgt die Bäckerei Schüren das Ziel, möglichst wenig Kohlendioxid (CO2) zu produzieren. Inzwischen hat das Unternehmen den Ausstoß des Klimakillers nach eigenen Angaben um 91 Prozent reduziert. Zu den zahlreichen Maßnahmen auf diesem Weg gehört es, die Backöfen mit Biomasse und nicht mit Gas zu befeuern. Der Strom kommt bei Schüren vollständig aus erneuerbaren Quellen. Dazu tragen die eigenen Photovoltaikanlagen bei. 2015 wurde das Unternehmen mit dem Solarpreis ausgezeichnet. Wer sich für die Initiative von Schüren interessiert, findet auf der Facebook-Seite „E-Transporter Selbsthilfegruppe“ weitere Infos.

Fündig wurden Schüren und seine Mitstreiter trotzdem, und zwar in Aachen. Dort sitzt die Firma Streetscooter, eine Tochter der Deutschen Post. 2500 E-Transporter von Streetscooter sind für die Post schon auf der Straße, seit 2015 wird in Serie gefertigt. Die Idee zu dem visionären Vehikel stammt von einem Start-up, das 2010 der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) entsprungen ist, und 2014 von Post übernommen wurde.

Wegen der großen Nachfrage hat sich Streetscooter längst entschieden, nicht nur für den Mutterkonzern Autos zu bauen. Zu den Kunden zählt nun also auch die Selbsthilfegruppe von Bäcker Schüren. Rund 100 Betriebe gehören der Initiative inzwischen an. Sie haben Interesse an rund 200 Fahrzeugen.