Eine Sanierung des Asia-Geschäfts sei laut der Stadt Krefeld nicht notwendig. Es gibt neuen Interessenten.

Krefeld. Ausführlich hat die Stadt am Mittwoch auf die Nachricht reagiert, dass der Asia-Markt auf dem Großmarkt schließt. Der bestehende Mietvertrag sei mieterseitig bis dato nicht gekündigt, obwohl die Mieterin darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass die Kündigungsfrist gemäß Mietvertrag zwölf Monate beträgt.

Die Gastronomie ist bereits seit dem 30. Juni geschlossen, der Einzelhandel wird noch betrieben. Der Grund laut Betreiber ist die anstehende Grundsanierung des Geschäftes. Die Betreiber seien bereit gewesen, das Ladenlokal eigenständig zu sanieren, wenn die Stadt als Vermieter sie beispielsweise mit einem dreimonatigen Mieterlass unterstützt hätte.

Die Stadt bestätigt, dass die Mieterin den Außenbereich neu gestalten und die Gastronomie durch einen Wintergarten erweitern wollte. Eine Sanierung des Innenbereichs sei nie Gegenstand von Gesprächen mit dem Zentralen Gebäudemanagement gewesen. Eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Krefeld sei in einem persönlichen Gespräch abgelehnt worden. Die Verhandlung wurde nicht weitergeführt, da die Mieterin eine Immobilie erworben hat, in der sie künftig eine Gastronomie in kleinerem Rahmen führen möchte, so die Stadt.

Aus Sicht der Stadt handelt es sich nicht um eine bauseitig notwendige Sanierung, sondern eine optische Verschönerung. Eine finanzielle Unterstützung sei den anderen Mietern und Pächtern gegenüber nicht gerechtfertigt. Es gebe einen neuen Interessenten für das Objekt. Red