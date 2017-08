Die Betreiber wären geblieben, hätten sie mehr Unterstützung von der Stadt bekommen. Sanierung ist zu teuer.

Krefeld. Frische Sojabohnen, Reisnudeln, die passenden Pasten und Saucen und frische Speisen vom Grill – der Asia-Markt auf dem Großmarkt hat sich in Krefeld innerhalb von mehr als 20 Jahren zu einer sehr beliebten Adresse gemausert, wenn es um Spezialitäten aus Fernost geht.

Seit 1995 finden Kunden hier Zutaten und Gewürze oder können sich frisch zubereitetes Essen gleich vor Ort schmecken lassen. Damit ist Ende des Jahres Schluss. Mai Nguyen und ihre Mutter planen, den Asia-Markt im November zu schließen.

Das Ladenlokal auf dem Großmarkt muss saniert werden

Eine Grundsanierung des Ladenlokals am Großmarkt steht an, erklärt Mai Nguyen, die das Geschäft zusammen mit ihrer Mutter betreibt. „Die Kosten dafür würden unseren finanziellen Rahmen sprengen“, sagt Nguyen. Beispielsweise müsste unter anderem die Außenfassade des Geschäftes komplett saniert werden.

„Es liegt auf gar keinen Fall an der Nachfrage. Wir haben unsere Kunden ins Herz geschlossen.“

Mai Nguyen, Mitbetreiberin des Asia-Marktes über die Schließung

Dass es keine leichte Entscheidung war, dem Standort und den Kunden in Krefeld den Rücken zuzukehren, ist offensichtlich. „Es liegt auf gar keinen Fall an der Nachfrage. Wir haben unsere Kunden ins Herz geschlossen.“ Für viele Stammkunden habe der wöchentliche Einkauf beim Asia-Markt einfach dazugehört.

Wie andere Gastronomen und Einzelhändler am Großmarkt haben auch Mai Nguyen und ihre Mutter im Laufe der Jahre immer wieder Geld in die Hand genommen, um ihr Ladenlokal in eigener Regie zu sanieren. „Die jetzt anstehende Grundsanierung können wir aber nicht bezahlen“, sagt Mai Nguyen. Um Unterstützung durch den Vermieter – die Stadt – habe sie vergeblich gebeten. Eine diesbezügliche Anfrage der WZ beim Presseamt der Stadt konnte gestern nicht beantwortet werden. Bereits im Mai war die Entscheidung gefallen, den Standort auf dem Großmarkt aufzugeben.

Den Kunden wurde unter anderem über Facebook mitgeteilt, dass der Asia-Markt Ende Juni schließen werde. Dann sollte ein Nachmieter, der sich nur auf die Gastronomie konzentrieren wolle, das Geschäft übernehmen. Doch der sei zwischenzeitlich abgesprungen. Die Schließung wurde verschoben.

Mai Nguyen und ihre Mutter werden jetzt Ende des Jahres an der Benrader in St. Tönis ein Restaurant eröffnen. Dort sollen dann vietnamesische Hausmannskost mit einer Stammkarte und zusätzlich wechselnde Gerichte angeboten werden. „Das klassische Hähnchen süß-sauer wird man vergeblich auf der Karte suchen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Asia-Marktes.

Neues Lebensmittelgeschäft in Planung – aber nicht in Krefeld

Auch ein asiatisches Lebensmittelgeschäft wie am Großmarkt ist in Planung, sagt Nguyen. „Wir haben auch dafür St. Tönis ins Auge gefasst. Das könnten auch Kunden aus Krefeld gut erreichen“, sagt Nguyen. Wie sehr das Lebensmittel-Geschäft den hiesigen Fans der asiatischen Küche ans Herz gewachsen ist, zeigen auch die Reaktionen bei Facebook. „Ich weiß nicht, was ich ohne meinen vietnamesischen Eis-Kaffee machen soll“, schreibt beispielsweise ein Nutzer. Auch das Team des Asia-Marktes macht im sozialen Netzwerk deutlich, dass es kein einfacher Abschied werden wird: „Es waren wundervolle und aufregende Jahre, in denen wir viele herzensgute Persönlichkeiten kennengelernt haben, viele Feierlichkeiten ausrichten durften und bei dem einen oder anderen sogar die Leidenschaft für die asiatische Küche wecken konnten.“