Düsseldorf. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat in wenigen Wochen Amtszeit viele Menschen verunsichert. Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Christian Hacke über Amerika als Firma in der Weltpolitik, Rassismusprobleme und Deutschlands neue Rolle.

Herr Hacke, Sie kommen gerade erst zurück von der Münchener Sicherheitskonferenz. Wie haben Sie die Befindlichkeiten der Welt mit dem amerikanischen Präsidenten Trump wahrgenommen?

Christian Hacke: Ich habe in den letzten zwei Monaten stets für ein bisschen Gelassenheit plädiert und war der Meinung, es könne sich alles noch drehen. Aber ich werde im Zuge der vergangenen Wochen der Präsidentschaft Trumps doch zunehmend pessimistisch. Das ist schon eine harte Nummer, wie wir sie in der amerikanischen modernen Geschichte noch nicht erlebt haben.

Jeder Tag erhärtet den Eindruck, Trump sei kein geeigneter Präsident für die Weltmacht USA.

Hacke: Man sieht den Strohhalm nicht mehr. Auch in München auf der Konferenz haben der Verteidigungsminister James Mattis und der Vizepräsident Mike Pence über die harte Faust einen leichten Samthandschuh gezogen, aber wenn sie genau hinsehen, sind auch deren Aussagen konditioniert: Wenn nicht, dann. . . Und: Was haben die schon zu sagen unter Donald Trump? Das wissen wir doch alle gar nicht mehr.

„Wir verkennen die Situation in diesem Land, auch den latenten Rassismus.“

Der Amerikanistiker Hans Ulrich Gumbrecht sprach unlängst davon, Trump sei ein durchaus auch willkommener Stresstest für die Demokratie. Können Sie dem etwas abgewinnen?

Hacke: Mehr Stress als Test, würde ich sagen. Und der Stress wird vermutlich immer größer. Was mir Hoffnung macht, waren die Reaktionen der Judikative auf die Direktiven von Trump und die Reaktionen vieler Medien in den USA. So far the system works (So lange das System funktioniert, Anm. d. Red.) – könnte man sagen. Die Mühlen der Judikative in den USA mahlen unheimlich langsam und unübersichtlich, aber ich sage Ihnen: sie mahlen. Ich bin zuversichtlich, dass Trump mit seinen Einreiseverboten zum Beispiel nicht durchkommt. Meine Hoffnung ist, dass Rasputin-Typen wie Trumps Einflüsterer Stephen Bannon im Moment auf Sparflamme stehen. Bei diesem Stresstest stehen nicht weniger als die guten Sitten auf dem Prüfstand. Und damit meine ich nicht nur das Prinzip von „Checks and Balances“ (Bezeichnung für die gegenseitige Kontrolle von Verfassungsorganen eines Staates, Anm. d. Red.). Der Präsident macht sich als Person unmöglich.

Da würden Ihnen viele zustimmen. Aber ist er nicht einfach nur konsequent?

Hacke: Das Interessante ist doch, dass Donald Trump als Person derselbe geblieben ist. Amerika hat sich verändert. Vor zwei, drei Jahren wäre Trump noch nicht gewählt worden. Das ist das wirklich Bedrückende.

Was hat es sich derartig verändert in den USA?

Hacke: Es ist wie in jedem Land, das sich im Niedergang befindet, und die USA sind im Niedergang, als Weltmacht allemal. Und vergessen Sie bitte nicht: Die USA sind seit 17 Jahren im Krieg, in einem Krieg, den sie nicht gewinnen. Davon sind sie satt, auf die Weltordnungsmacht-Rolle geben die Amerikaner einen ,Deibel’ - das hat sie nur gekostet. Da hinein hat Trump den Finger gelegt, und das hat er geschickt gemacht: Seht her, wir haben nicht von Globalisierung und militärischer Intervention profitiert! Deshalb haben ihn die Leute gewählt. Das war eine Wahl gegen Clinton, die gehasst wurde, weniger eine für ihn. Sie hätten dort vermutlich eine Strohpuppe hinstellen können. Der Hass auf die liberalen Eliten, die die letzten Jahre tatsächlich versaubeutelt haben, ist enorm in den USA.

Wir in Europa machen uns zu einem guten Teil lustig über Trump. Ist das wieder die Arroganz der Eliten und greift das zu kurz?

Hacke: Eindeutig ja. Weil ihm die Hälfte Amerikas folgt, und das nach wie vor. Er kommt aus dem Wahlkampfmodus ja gar nicht heraus. Trump will Präsident und Wahlkämpfer sein. Und wir verkennen die Situation in diesem Land, auch den latenten Rassismus. Denken Sie an folgende Szene: Der Präsident Obama hat Trump 2011 bei einem damaligen Korrespondenten-Dinner verbal und ironisch fertig gemacht. Zuvor hatten ihn Republikaner attackiert, er, Obama, sei gar nicht in den USA geboren worden und dürfe deswegen nicht Präsident sein. Diese Szene ist wichtig. Jeder Dussel hat das auf Obama und Trump personalisiert. Aber das geht viel tiefer. Was meinen Sie, wie viele rassistische Weiße sich davon getroffen fühlten? Dass ein schwarzer Präsident smarter, eleganter, witziger, klüger ist. Und dass ein Weißer wie ein Depp dargestellt wird. Darin steckt viel mehr latenter und offener Rassismus, als wir glauben. Das Konfliktpotenzial wird hier immer noch nicht erkannt.

Welche Hoffnungen verbinden diese Rassisten mit Trump?

Hacke: Trump und der weiße Mann haben einen zentralen Feind: die Demografie. Viele von ihnen hoffen: Vielleicht ist Trump der Letzte, der das noch durch Gesetze und Einreisestopps korrigiert. Eben Unerwünschte aus dem Land zu drängen oder mindestens keine Neuen mehr dazuzubekommen. Das ist Rassismus pur. Trump ist ihre letzte Chance: Wenn er das durchsetzt, dann ist das vielleicht nicht so schön, aber dann haben wir hier wieder ein bisschen Ruhe.

„Allein mit schlechtem Benehmen des Präsidenten bekommen Sie keinen Präsidentenstuhl geräumt.“

Würden Sie Trump nach vier Jahren auch eine zweite Amtszeit zutrauen?

Hacke: Prepare for the worst and hope for the best (Bereite dich auf das Schlimmste vor und hoffe auf das Beste, Anm. d. Red.). Ich schließe nichts aus. Ich sage nur: Diejenigen, die jetzt auf ein Impeachment (Amtsenthebungsverfahren, Anm. d. Red.) hoffen, sind im Moment Traumtänzer. Dafür müsste er mehr als nur Löffel klauen. Wenn sie in den USA zum Beispiel eine ganz fatale Verquickung mit seinen Geschäften finden würden, das wäre ein gefundenes Fressen. Das mögen die Amerikaner so gar nicht: Verquickung von Geschäftsinteressen mit dem Amt. Allein mit schlechtem Benehmen des Präsidenten bekommen Sie keinen Präsidentenstuhl geräumt. Und schon gar nicht, wenn dieses schlechte Benehmen bei einer Masse von Menschen ankommt.

Das wird hier in der Sicht bei uns ja ohnehin völlig ignoriert.

Hacke: Wir haben das erlebt, 1925 haben alle über Hitler gelacht – auch wenn ich das nicht mit Trump vergleichen möchte. Ein Land im Niedergang, eine Rasse, die sich benachteiligt und eine Nation, die sich in der Ehre verletzt fühlt, plus die schleichende Armut mit Arbeitsplatzneid zwischen Weißen und Schwarzen – das ist eine gefährliche Gemengelage. Das war alles auszuhalten, solange genügend Platz und Jobs da waren, da konnte der Rassismus auf Sparflamme köcheln. Aber das ist vorbei. Und Trump hat diese rassistischen Vorurteile geschürt.

Die Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie in den USA erleben, ist auch hier in Westeuropa spürbar. Wo sehen Sie Parallelen, was können wir aus der Wahl Trumps lernen?

Hacke: Ich habe meine Meinung in den vergangenen Wochen da leicht modifiziert. Bei der Wahl Trumps habe ich noch gesagt, das sei ein Signal für Wilders, für Le Pen, für die AfD, Orban und andere. Ich dachte: Wenn sich der Unmut bei uns weiter staut, könnte Trumps Wahl ein gefährliches Signal sein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch gilt. Unter dem Eindruck der vergangenen vier Wochen sind viele hier aufgewacht und sagen sich: Wenn die Populisten in Frankreich, in den Niederlanden oder anderswo so gestrickt sind, dann wollen wir den Versuch doch besser unterlassen.

„Die Außenpolitik von Obama war widersprüchlich, schwächlich und hat Amerikas Einfluss in der Welt, insbesondere im Nahen Osten, geschmälert.“

Es gibt Psychologen, die sich auf den Geisteszustand des Präsidenten kaprizieren und ihn als gefährlich narzisstisch bezeichnen. Hilft das weiter?

Hacke: Das kann man nicht individual-psychologisch analysieren. Da heißt es, Trump sei ein Narzisst. Das ist doch Geschwätz. Das sind wir alle mehr oder weniger. Das Wort von Max Weber zählt: Angenehme und gute Politiker heißt nicht automatisch gute und richtige Politik. Und unangenehme und unsympathische Politiker heißt nicht automatisch schlechte Politik. Das ist die Irrationalität des Politischen. Sie hätten nicht ein einziges Abendessen mit Richard Nixon verbringen wollen – ich übrigens auch nicht. Trotzdem hat Nixon zum Teil eine fabelhafte Außenpolitik gemacht. Obama war ein eleganter, lässiger Typ, dieses Paar war wunderbar wie seit den Kennedys nicht – und die Außenpolitik war widersprüchlich, schwächlich und hat Amerikas Einfluss in der Welt, insbesondere im Nahen Osten, geschmälert. Die Irrationalität der Politik scheinen die meisten in der Öffentlichkeit nicht begriffen zu haben.

Auf welchen Gebieten kann Trump denn politisch erfolgreich werden?

Hacke: In der Innenpolitik. Wenn er Erfolg haben will, wird er einen sogenannten New Deal starten. Er wird sich mit seinen Wall-Street-Freunden bei einem Martini im 23. Stock des Trump Tower treffen – wobei er ja Anti-Alkoholiker ist – und sagen: Leute, wo machen wir jetzt gute Geschäfte? Er will was für die Leute tun, etwa in der Infrastruktur. Er wird nichts Unamerikanisches machen im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung Obamacare. Er wird sie nicht abschaffen, aber einiges modifizieren. Das Entscheidende ist: Er wird mit dem Argument punkten müssen, den Leuten Jobs zu beschaffen. Seine protektionistischen Ansätze bringen langfristig nichts, aber kurzfristig könnte es ihm gelingen, über Daumenschrauben Firmen dazu zu bringen, Jobs in die USA zu verlagern. Ohne freilich das zu tun, was wirklich notwendig ist: die wichtigsten Industrien zu reformieren. Sie können nicht nur mit Apple und Microsoft fliegen. Er wird dann mit allem fürchterlich angeben, aber es ist eben viel mehr Schaum als Realität.

Und in der Außenpolitik?

Hacke: Da habe ich am meisten Sorgen. Er personifiziert ein Amerika, das wir über Jahrzehnte verdrängt haben. Amerika ist nicht nur „New York Times“. Es ist auch die dunkle Seite: Raymond Chandler, Dashiell Hammett, James Lee Burke (alles amerikanische Kriminalautoren) – wenn Sie das lesen, wissen Sie, wovon ich spreche. Da tauchen diese Typen mit brutalem Geschäftssinn auf. Diese Welt präsentiert er.

Amerika also als Firma inmitten der Weltpolitik?

Hacke: Das ginge ja noch, aber es kommt schon darauf an, was für eine Firma das ist. Klar ist für mich: Die Denke, Trump mache sich ernsthaft Gedanken, wie er den Krieg in Syrien oder der Ukraine lösen könnte – das halte ich für selektiv naiv. Das interessiert ihn, glaube ich, gar nicht. Sie haben hier einen unpolitischen, unhistorischen und ungebildeten Mann an der Spitze. Das kann nur befreiend wirken, wenn er lernfähig wäre. Er erscheint aber nicht lernfähig.

„Wir haben international selten so toll dagestanden wie jetzt.“

Ist Trumps Weg das reinste Chaos oder erkennen Sie Linien?

Hacke: Es ist kalkuliertes Chaos. Er bedient beide Flügel: die Rechtsausleger wie den Stephen Bannon, der glaubt, es gebe einen 70-Jahre-Rhythmus für Kriege. Und auf der anderen Seite bedient er natürlich auch die Gemäßigten. In der Hoffnung, diesen Spagat hinzubekommen. Die Schlüsselfrage ist, wie lange er beide Lager bedienen kann. Und wann welches Lager überwiegt. Er testet das System bis an seine Grenzen aus. Und er ist dabei auch clever. Natürlich können Sie das Impeachment mit einer einfachen Mehrheit im Repräsentantenhaus beginnen, aber die Republikaner sind an Trump festgenagelt. Politiker wie McCain finden das nicht alles toll, aber die haben nicht das Sagen. Sie brauchen für ein erfolgreiches Impeachment eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Senats. Es gab in der amerikanischen Geschichte drei Versuche, alle sind gescheitert: Nixon ist vorher zurückgetreten, bei Bill Clinton reichte es nach der Lewinsky-Affäre nicht für eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Und dann haben sie noch Andrew Johnson, den Nachfolger von Abraham Lincoln. Auch seinerzeit verfehlte man die Mehrheit.

Wie muss sich die deutsche Politik gegenüber dem Präsidenten Trump verhalten?

Hacke: Ich habe noch nie eine so glänzende und geschlossene Vorstellung der deutschen Delegation auf der Münchener Sicherheitskonferenz gesehen, wie vor wenigen Tagen. Gerade im Hinblick auf die Frage, wie man mit Trump umzugehen hat. Das war cool, man lässt das an sich abperlen und teilt den Amerikanern mit, dass es mehr als eine militärische Dimension der Sicherheitspolitik gibt. Deutschland betreibt eine kluge Außenpolitik, eine Mischung aus „soft und hard power“ und hat etwas erreicht, was Hillary Clinton erreichen wollte: „smart power“ zu sein. Wir sind die „smart power nation“ der neuen Zeit. Wir machen das gut, ohne Polemik bleiben wir bei uns und unseren Werten. Warten ab und reizen Trump nicht. Kanzlerin Merkel ist die einzige Staatsfrau der Welt, die in Moskau, in Peking und bei den Vernünftigen auch in Washington geschätzt und zum Teil fast verehrt wird. Wir haben international selten so toll da gestanden wie jetzt. Trump wird sehr vorsichtig auftreten, wenn er Merkel trifft. Er könnte sich an ihr die Zähne ausbeißen.