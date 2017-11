Geld sammeln für die berühmteste Couch der Welt - nein, nicht die berüchtigte Besetzungscouch: Hollywood-Star Christoph Waltz (61) wirbt für die Crowdfunding-Kampagne des Sigmund-Freud-Museums in Wien.

Geld sammeln für die berühmteste Couch der Welt - nein, nicht die berüchtigte Besetzungscouch - das gibt es auch: Hollywood-Star Christoph Waltz (61) wirbt für die Crowdfunding-Kampagne des Sigmund-Freud-Museums in Wien. Das Haus müsse als Kulturgut erhalten bleiben, sagt der zweifache Oscar-Preisträger in einem Video am ehemaligen Schreibtisch von Sigmund Freud (1856–1939). Sein eigener Großvater war als Psychoanalytiker im Arbeitskreis von Freud tätig.

Die ehemalige Wirkungsstätte des Begründers der Psychoanalyse ist stark sanierungsbedürftig. Um das Haus in der Berggasse 19 bis 2020 an internationale Standards heranzuführen, suchen die Betreiber nun Unterstützung. Ursprünglich stammte Freud als Sohn eines verarmten Wollhändlers aus dem kleinen Ort Friedberg in Mähren. Sein Leben und Schaffen wird jedoch stets mit Wien in Verbindung gebracht. Dort führte er seine Praxis, in der die Patienten auf einer Couch ihre Geschichten erzählten. 1938 musste Freud wegen seines jüdischen Glaubens vor den Nazis nach London fliehen. dpa