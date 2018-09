Manipulierte Fahrzeuge Diesel-Skandal: Stadt Düsseldorf prüft Klage gegen VW

NRW : Polizei rechnet mit tagelangem Einsatz im Hambacher Forst

Die Polizei rechnet mit einem tagelangen und schwierigen Einsatz zur Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst. Sogenannte Höheninterventionsteams aus mehreren Bundesländern seien in dem Wald am Braunkohlerevier im Einsatz, um die rund 50 Baumhäuser in 20 bis 25 Meter Höhe zu räumen, sagte die Polizeichefin NRW, Daniela Lessmeister, am Donnerstag in Düsseldorf. Von dpa