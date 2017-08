Das erste TV-Duell vor der Bundestagswahl startet am Mittwochabend: Im Debat-O-Meter können Sie die Auftritte von Lindner (FDP), Weidel (AfD), Kipping (Linke) und Göring-Eckardt (Grüne) in Echtzeit bewerten.

Düsseldorf/Freiburg. Endspurt im Wahlkampf 2017. Drei Mal liefern sich Deutschlands Spitzenpolitiker vor der Bundestagswahl große TV-Duelle. Den Anfang machen am Mittwochabend, 30. August, die Vertreter der kleinen Parteien: Ab 22.30 Uhr streiten in der SAT-1-Show "Wahl 2017: Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen" FDP-Chef Christian Lindner, AfD-Frau Alice Weidel, Linken-Vorsitzende Katja Kipping und Grünen-Sprecherin Katrin Göring-Eckardt.

Wie sich die Politiker schlagen, können Sie während der Shows live bewerten: Beim Debat-O-Meter von Uni Freiburg und Westdeutscher Zeitung geben Sie per Smartphone Noten in Echtzeit. Nach Ende der Sendung erhalten wir eine Schnellauswertung mit einem ersten Stimmungsbericht. Natürlich berichten wir zeitnah.

Politikwissenschaftler der Uni Freiburg haben das Debat-O-Meter entwickelt. Die Handhabung ist einfach: Nutzen Sie die Debat-O-Meter-Maske hier im Artikel oder gehen Sie auf https://app.debatometer.com/ und melden Sie sich an – die Möglichkeit zur Anmeldung wird jeweils etwa eine Stunde vor Beginn der Sendung aktiviert, am heutigen Mittwoch also gegen 21.30 Uhr. Hierbei werden keine persönlichen Daten erhoben. Dass Parteien Bots einsetzen, um eigene Kandidaten zu pushen, ist dennoch ausgeschlossen, versprechen die Macher. Wer mit abstimmen will, müsse sich ins System einloggen - per Captcha, das von Maschinen nicht zu knacken sei.

Nach einer kurzen Einführung folgt eine Vorab-Befragung, um die politische Haltung der Zuschauer vor der Debatte zu erfassen. "Wenn jemand permanent seiner Partei zustimmt, ist das gar nicht so schlimm, weil wir viel stärker an den Unentschiedenen interessiert sind", sagt Professor Uwe Wagschal. Er ist für das Projekt verantwortlich. Für Parteistrategen sei es wichtig zu sehen: Worauf reagieren die Unentschiedenen? Und können von den anderen Parteien Wähler rüber gezogen werden?

Die Spannbreite für einzelne Bewertungen reicht von ++ (= sehr positiv) bis

- - (= sehr negativ). Jedes Argument, sogar jede Handbewegung oder Miene, können Sie per Klick beurteilen – eine Stimme pro Sekunde kann jeder Teilnehmer abgeben. Zum Abschluss folgt eine weitere Befragung, um herauszufinden, wie die Kandidaten bzw. Parteien nach dem Duell in der Zuschauergunst stehen.

Bei allen drei TV-Debatten ist das Debat-O-Meter geschaltet. Vorm "Kanzler-Duell" von Merkel und Schulz am Sonntag, 3. September, startet die Anmeldung gegen 19.15 Uhr (Sendebeginn: 20.15 Uhr auf ARD, ZDF, Sat1, RTL), zur "Schlussrunde der Spitzenkandidaten am 21. September gegen 21 Uhr (Sendebeginn: 22 Uhr auf ARD und ZDF). ger