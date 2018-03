Ein Tag im Leben von Maik Scholz, der seit mehr als 40 Jahren Drogen nimmt. Die WZ hat ihn ein Stück begleitet.

Es geht zu wie in einem Taubenschlag. Immer wieder öffnet sich die Tür und jemand betritt den gekachelten Raum. Hat entweder eine Butterbrottüte in der Hand oder Alufolie – Hilfsmittel beim Drogenkonsum. Hier, im Konsumraum der Einrichtung „Gleis 1“, kann nun auch Maik Scholz (54) die Portion Heroin zu sich nehmen, die er braucht.

Vorher ist er auch nicht ansprechbar, mit Kapuze über dem Kopf strebt er an den Alutisch, packt mühsam die zahlreichen Utensilien aus der Tüte, erhitzt die Bröckchen Heroin in einer Minischale mit Hilfe eines Feuerzeugs, zieht die Spritze auf. Es dauert, bis er eine Vene trifft und sich die Flüssigkeit ins Blut spritzen kann. Danach ist er wie ausgewechselt. Während er behände die zweite Portion zubereitet, fängt er an zu erzählen und mit den Männern an den Nachbartischen zu plaudern. Dass sie sich doch neulich gesehen haben, ob nicht einer von ihnen studiert habe. Dann kommt das Thema auf, das an diesem Morgen alle beschäftigt: Dass die Polizei rund um den Hauptbahnhof „aufgeräumt“ hat.

„Die denken, wenn sie uns stören, dass wir uns auflösen“

„Die haben uns alle an die Wand gestellt“, berichtet ein junger Mann mit Wollmütze, verbessert sich: „Sie haben uns zur Wand geschickt.“ Die Beamten hätten Ausweise eingesammelt, elf Leute mit auf die Wache genommen. Und angekündigt, bald wiederzukommen. „Die wollen uns weghaben. Die denken, wenn sie uns stören, dass wir uns auflösen“, ärgert er sich. „Die sollen uns einen Platz geben, wo wir unsere Ruhe haben und keinen belästigen. Wir machen doch nichts.“ Maik sagt: „Die sollen froh sein, dass wir an einem Platz sind.“ Dann könne man sie kontrollieren. Und den Stoff. Denn dessen Qualität sei doch auch wichtig.

Seine Portion an diesem Tag war gut. Aber er hat lange suchen müssen: „Das war eine Odyssee!“, klagt er. An den angestammten Plätzen fand er keine Verkäufer – „das gab schlechte Laune ohne Ende“. Ein Bekannter wusste dann, wo es etwas gibt.

Etwas mehr als 15 Euro hat Maik ausgegeben. Wie viel Gramm das sind, wisse er nicht. Er habe sich „alles reingeballert“, jetzt gehe es ihm wieder gut. Er räumt sorgfältig seinen Platz auf, versieht die Spritzennadeln mit Deckeln.