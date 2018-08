Das Café in der Aue lud zum 13-jährigen Bestehen zum Feiern mit Live-Musik, zum Stöbern unter alten Schätzchen und zum entspannten Plaudern.

Elberfeld. 13 Jahre in der Aue – das Café Zweistein feierte das ungerade Jubiläum mit der bewährten Mischung aus Flohmarkt und Live-Musik. Und gute Laune war beim Straßenfest sowieso dabei.

„Ich finde, 13 ist eine gute Zahl“, sagte Zweistein-Betreiber Kay Hoffmann lachend. „Nichts gegen einzuwenden!“ Glück hatten er und sein Team besonders mit dem Wetter: Sonne und Wolken wechselten sich munter ab und vertrieben die Erinnerung an die Hitze der letzten Tage.

Schon vor dem Startschuss um 12 Uhr strömte ein bunt gemischtes Publikum am Café vorbei. Zwischen Sophienstraße und Robert-Daum-Platz sah man viele Familien mit kleinen Kindern, junge und ältere Pärchen. Wo noch etwas Platz war, flitzten Jungen auf Tretrollern vorbei. Die Besucher konnten an 45 Ständen von ausschließlich privaten Anbietern stöbern und feilschen. Die Außengastronomie bot diverse Getränke an und den original Zweistein-Burger – wahlweise mit und ohne Fleisch. Im Café gab es Kuchen und andere Leckereien.

Wir sind das erste Mal dabei. Und bestimmt auch nicht das letzte Mal.“

Sophie, Flohmarktteilnehmerin

Reichhaltig war auch das Bühnenprogramm, das gegen halb zwei begann. Neben guten Bekannten wie Laika Lebt gab Veranstalter Hoffmann den Newcomern Act of Apathy eine Chance, die phonstarkes Metal spielten. Zwischen den Auftritten ging Hoffmann mit dem Hut durchs Publikum und sammelte die Musikergage ein. Wie in den Vorjahren sorgte Dirk Müller alias Daeg* mit irischen Folksongs fürs Finale am Abend. Wer nach 22 Uhr weiterfeiern wollte, dem stand das Café Zweistein offen. „Wir haben heute ganz normal auf“, versicherte Hoffmann.

Mit akustischem Rock ging’s los. Stereorail besangen nicht nur das Luisenviertel, sondern auch den Ort, um den sich an diesem Samstag alles drehte. „Willst du allein sein/ geh nicht ins Zweistein“, empfahlen sie und brachten den Charme des Lokals auf den Punkt: „Kneipe, Café, Essen, Sofa“.

Während die einen Besucher sich an der Bühne sammelten, brachen die anderen zur nächsten Flohmarkt-Tour auf. Der Stand von Ehepaar Ulbrich lockte mit Kunsthandwerk und Gemälden.

Stolz zeigte Hannelore Ulbrich ein Bild, das mit dem Namen des Malers Egon Wallburg signiert ist. „Das ist im Original zwei Millionen wert.“ Sonst sind sie und ihr Mann auf Antik-Märkten vertreten. Wegen der Nachbarschaft zum Café Zweistein machten sie aber auch gern beim Zweistein-Fest mit.