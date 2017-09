Der Raub auf einen Barmer Juwelier und die Messerstecherei mit tödlichem Ausgang in Elberfeld sind Thema.

Wuppertal. Zwei Wuppertaler Straftaten werden am Mittwoch, 6. September, im ZDF bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt.

Am 24. November 2016 wurde um 10.10 Uhr ein Juwelier auf dem Werth in Barmen ausgeraubt. Die Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme der drei Täter.

Am 18. August dieses Jahres kam es im Kipdorf in Elberfeld zu einer Messerstecherei, bei der ein Mann ums Leben kam und ein weiterer schwer verletzt wurde. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Zwei ebenfalls tatverdächtige Männer sind noch auf der Flucht.

Staatsanwaltschaft und Polizei weisen in dem Zusammenhang auf eine Fahndung des im ZDF ausgestrahlten Formats Aktenzeichen XY ungelöst hin. Dort werden beide Fälle beleuchtet und dargestellt, verbunden mit der Möglichkeit, weitere Zeugen zu erreichen um sachdienliche Hinweise zu erlangen. Die Sendung wird am Mittwoch, 6. September, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Während und nach der Sendung besteht die Möglichkeit Hinweise zu den Straftaten an die im TV genannten Rufnummern weiterzugeben. red