Wuppertal. Bei einem Autounfall in Elberfeld wurden zwei Männer verletzt, ein 37-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wollte am Dienstagabend mit seinem BMW von der Straße Eiland in die Straße Hofkamp einbiegen, als er mit dem Fahrzeug eines anderen Mannes zusammenprallte.

Der BMW und der VW mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. red