Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Ein Radler wurde von einem Pkw übersehen, ein zweiter kollidierte mit einem Transporter.

Wuppertal. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer bog am Samstag, gegen 11.55 Uhr,, von der Straße Mählersbeck in Nächstebreck nach links auf die Straße Vor der Beule ab. Dabei kollidierte er mit einem 57-jährigen Radfahrer, der auf der Mählersbeck unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der 57-jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Bei einem weiteren Unfall auf der Nevigeser Straße wurde, ebenfalls am Samstag, gegen 14.45 Uhr, ein zweiter Radfahrer schwer verletzt. Ein 25-jähriger Mann aus Velbert wollte mit einem Transporter von einer Zufahrt nach links auf die Nevigeser Straße abbiegen und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem Radfahrer, der auf der Straße unterwegs war. Der Radfahrer (22 Jahre) zog sich Verletzungen zu, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.