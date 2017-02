Wuppertal. Am späten Donnerstagnachmittag hat es einen Feuerwehreinsatz beim Cronenberger Zangen-Hersteller Knipex gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte es in einer Produktionshalle einen Maschinenbrand gegeben. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Parallel zu den Löscharbeiten wurden 14 Personen auf eine Rauchgasintoxikation untersucht. Die Messung sei bei allen Personen negativ gewesen, so die Feuerwehr. Eine Person wurde auf Grund von Kreislaufbeschwerden in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person verletzte sich leicht an der Hand. Red