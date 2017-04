Wuppertal. An der Dieselstraße in Wuppertal kam es in der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr, bis zum Montag, 6.00 Uhr, zu einem Einbruch in einen Kfz-Handel. Die Täter gelangten über ein Gerüst an ein Fenster und drangen in das Gebäude ein. Sie entwendeten Auspuffanlagen, Kunststoffboxen und Autozubehör im Wert von mehreren tausend Euro.

An der Uellendahler Straße gelangten Einbrecher in der Zeit von Montag, 27.03.2017, 9.00 Uhr, bis zum vegangenen Montag, 8.30 Uhr, in ein Firmengebäude. Aus einem Partyraum stahlen die Eindringlinge unter anderem Verstärker und Mischpulte. Außerdem randalierten sie und beschädigten Wände und Inventar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.