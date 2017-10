Wuppertal. Am Samstag, gegen 15:25 Uhr überholte ein 41-jähriger auf der Nordbahntrasse in Elberfeld eine Familie, während er zeitgleich von einem 70-jährigen Radfahrer ebenfalls noch überholt werden soll. Nach Angaben der Polizei kommt es zum Zusammenstoß zwischen den Zweiradfahrern, so dass der 41-jährige auf dem Asphalt und der 70-jährige links auf dem unbefestigten Teil der Trasse zu Fall kommt. Beide Radfahrer kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. red