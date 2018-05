Zum Westring und zur Tesche hat die Feuerwehr in der Nacht ausrücken müssen.

Wuppertal. In der Nacht zu Dienstag hat die Wuppertaler Feuerwehr zwei Einsätze gehabt. Gegen halb eins hatte ein Anwohner am Westring Rauch gemeldet. In der Nachbarschaft spürten die Einsatzkräfte dann eine Wohnung auf, in der Essen angebrannt war.

Zwei Stunden später musste die Feuerwehr an die Tesche ausrücken: An der Waldkampfbahn war ein Papiercoantainer in Brand geraten. ull