Erst gab es Streit, dann kam es zu Handgreiflichkeiten: In Wuppertal haben sich zwei Autofahrer geprügelt. Der kleine Sohn eines Beteiligten musste alles mit ansehen.

Zuerst schrien sie sich nur an. Dann prügelten sie sich: Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Autofahrern kam es am Dienstagmittag mitten in Wuppertal, am Robert-Daum-Platz.

Bereits auf der Straße Kleeblatt hatten sich der 41-jährige Corsa-Fahrer und der 54-jährigen Mercedesfahrer angebrüllt. Als beide Fahrzeuge vor der Ampel an der Tannenbergstraße zur Kreuzung Robert-Daum-Platz anhalten mussten, stieg der Mercedes-Fahrer aus "und stellte seinen Kontrahenten zur Rede", heißt es im offiziellen Polizeibericht zu dem Vorfall. Daraus entstand eine Schlägerei. Hierbei kam auch eine Eisenstange zum Einsatz - so formuliert es die Polizei. Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Im Fahrzeug des 41-Jährigen befand sich sein sieben-jähriger Sohn. Von den eingesetzten Beamten wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vorgelegt. (red)