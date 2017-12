Aptiv in Wuppertal kümmert sich um die zukunftsträchtige Sparte.

Der Autozulieferer „Delphi“ steht in Wuppertal unter anderem für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren. Vor Weihnachten verschwand der Schriftzug des Unternehmens vom Dach der Firmenzentrale in Wuppertal. Stattdessen prangt jetzt dort der Name „Aptiv“. Der Grund: Der Zulieferer Delphi hat sich aufgespalten. Unter „Delphi Technologies“ befinden sich künftig die eng mit dem Auto verbundenen Technologien der Antriebstechnik, wie Einspritztechnik, Motorenmanagement und Elektromobilität.

Aptiv ist ein Ableger von Delphi, ein sogenanntes „Spin Off“ . In dem Unternehmen befindet sich künftig die besonders zukunftsträchtige Hälfte des Hightech-Zulieferers. „Die Entwicklungsschritte in der Automobilbranche gehen schneller als bisher. Dem wollen wir Rechnung tragen“, sagt Pressesprecher Thomas Aurich. In dem Unternehmen Aptiv befindet sich alles, was mit den Trendthemen autonomes Fahren, Vernetzung und Infotainment aber auch digitalen Bedienkonzepten zu tun hat.

Das Unternehmen setzt auf eine dezentrale Struktur

Die Unternehmensstruktur soll schnelle Innovationen unterstützen, unter anderem mit einer dezentralen Organisation. Das Topmanagement und die besten Entwickler sitzen aus diesem Grund an den unterschiedlichsten Standorten weltweit, in Deutschland zum Beispiel in Wuppertal.

Das Unternehmen Delphi hat sich zu der Aufteilung der beiden Geschäftsbereiche entschieden, denn die Beleg- und die Kundschaft bestehen zunehmend weniger aus altgedienten Maschinenbauingenieuren, sondern auch aus IT- und Softwareexperten. „Einzelbereiche wie Software, Steuergeräte und Verkabelungen werden zu einem Bereich verschmolzen, um intelligentes Boardmanagement zu entwickeln“, sagt Aurich.

Für die „Smart Mobility Architecture“ braucht Aptiv Elektronikexperten, Softwarespezialisten und Systementwickler. In Deutschland hat Aptiv 300 Stellen ausgeschrieben, davon allein 100 für Wuppertal.

„Auch die Arbeitsplätze werden sich durch die neuen Technologien verändern“, sagt Aurich. Als Beispiel nennt er die Arbeitsplätze für Sensortechnik. Hier wird „Big Data“, also ungeheure Datenmengen verarbeitet, um autonomfahrende Fahrzeuge zu programmieren. „Die Fahrzeuge müssen quasi lernen, was sich aus einer Verkehrssituation ergeben kann“, erklärt Aurich. Ziel der Entwicklung sei es jetzt, die Daten herauszufiltern, die für diese Situationen wichtig sind.

Delphi Technologies bleibt ein eigenständiges Unternehmen am Standort Wuppertal.