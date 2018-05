Am Pfingstmontag fand der erste Internationale Zooförderer-Tag in Wuppertal statt. Die Gemeinschaft der Zooförderer (GDZ) hat diesen Tag ins Leben gerufen, um auf das vielfältige Engagement der Freunde und Förderer von Zoos, Tier- und Wildparks sowie Aquarien aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Ehrensache Zoo – Zeit für Zoofreunde“ präsentierte sich natürlich auch der Zoo-Verein Wuppertal im Wuppertaler Zoo, der als Austragungsort ausgewählt wurden. Für die Fördervereine steht die aktive Teilhabe an der Entwicklung von zoologischen Einrichtungen im Mittelpunkt. Insgesamt engagieren sich 80 000 Menschen in Fördervereinen in Deutschland und stehen damit auch für rund 80 Millionen Menschen, die jährlich in Deutschland Zoos, Tier- und Wildparks sowie Aquarien besuchen.

Wie Andreas Haeser-Kalthoff, Geschäftsführer des Wuppertaler Zoos betont, ist das Engagement der Zoofreunde besonders wichtig, da sie die wichtige zoologische Arbeit fördern. „Jede Verbesserung der Tierhaltung, jede Investition in einen Zoo, Tier- oder Wildpark bedarf zusätzlicher finanzieller Mittel. Daher ist es wichtig, dass Menschen sich in ihrer Freizeit ideell und materiell für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Zoolandschaft in ihren Fördervereinen engagieren.“ Red