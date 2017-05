Wuppertal. Die Roten Varis im Wuppertaler Zoo haben Nachwuchs bekommen. Die Jungtiere, deren Geschlecht noch unbekannt ist, wurden bereits am 11.04. geboren. Die anfangs in einem Nest betreuten Jungtiere verlassen dieses inzwischen immer häufiger und können daher gut in ihrer Anlage beobachtet werden. Auch das Außengehege wird von ihnen genutzt. Bereits zum sechsten Mal kann sich der Zoo über Nachwuchs bei den Lemuren freuen.