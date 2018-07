Die Vertraute (83) von Enno Springmann wiederholte ihre Aussage im Gerichtssaal.

Am 24. Tag im Prozess um den Mord an dem Unternehmerpaar Christa und Enno Springmann wurde erneut die Geliebte und Vertraute (83) Enno Springmanns als Zeugin gehört. Sie wiederholte ihre Aussage, das Verhältnis Enno Springmanns zu seinem Enkel habe sich in den Monaten vor seinem Tod verschlechtert.

Enno Springmann habe gesagt, der Enkel trete in die Fußstapfen seines Vaters, „des Verbrechers“. Sie sei damals von der Härte dieser Äußerung betroffen gewesen. Anlass für diese Äußerung sei unter anderem gewesen, dass der Enkel Geld, das er von seinem Onkel erhalten hatte, von dem Konto nahm, das er gemeinsam mit dem Großvater eingerichtet hatte.

„Er lügt und betrügt mich“

Auch die Zweifel Enno Springmanns am Studium des Enkels seien ein Thema gewesen. Enno Springmann habe gesagt: „Er lügt und betrügt mich!“

Laut Anklage soll der Enkel (26) gemeinsam mit seinem mitangeklagten Geschäftspartner (45) seine Großeltern im März 2017 ermordet haben. Denn er soll gefürchtet haben, dass der Großvater ihn enterbt, nachdem er erfahren hat, dass er nicht studiert.

Die Zeugin, die nach eigenen Angaben fast täglich mit Enno Springmann telefoniert hatte, berichtete auch wieder davon, dass Enno Springmann fürchtete, seine Familie wolle ihn verrückt machen. Es seien Gegenstände verschwunden und wieder aufgetaucht. Zudem habe er wenige Tage vor seinem Tod davon berichtet, man habe die Tür seines Schlafzimmers manipuliert, so dass er sie nicht mehr von außen abschließen konnte. Er habe vorgehabt, das wieder zu ändern.

Die alte Dame hatte dies drei Wochen zuvor schon einmal ausgesagt – in einem Nebenraum des Gerichts, aus dem sie per Videoschaltung mit dem Gerichtssaal verbunden war. Die Verteidiger hielten das aber nicht für ausreichend und forderten eine Vernehmung im Gerichtssaal. Dazu war die Zeugin bereit, obwohl ihr ein Arzt attestiert hatte, die Aufregung einer Vernehmung im Gerichtssaal könne ihre Gesundheit gefährden.

Die Verteidiger legten jetzt einen Schwerpunkt auf die Frage, wann sie der Polizei von der Verschlechterung im Verhältnis von Großvater und Enkel erzählt hatte, forderten sogar eine Vereidigung – was das Gericht ablehnte.

Die Zeugen hatte erklärt, ihrer Erinnerung nach habe sie das bereits bei der ersten Vernehmung am 21. März 2017 berichtet, laut Polizeiprotokoll hat sie aber im März ausgesagt, Enno Springmann habe ein gutes Verhältnis zu seinem Enkel. In letzter Zeit habe er sich nur gewünscht, dass der Enkel zielstrebiger sei. Erst bei einer späteren Aussage im Juli 2017 wurde ihre Aussage von der Verschlechterung des Verhältnisses protokolliert. Jetzt wiederholte die Zeugin: „Bis Mitte 2016 war er sehr begeistert von seinem Enkel. Von da an ging es rapide abwärts.“

Die Verteidiger beantragten im Anschluss an die Zeugenvernehmung, den Polizeibeamten erneut als Zeugen zu laden, der die 83-Jährige beim ersten Mal vernommen hat. Er müsse der Zeugin gegenübergestellt werden. Sie forderten außerdem einen Ortstermin am Tatort. Dabei werde vieles anschaulicher. In diesem Zusammenhang erklärten sie, es habe auch im Schlafzimmer Enno Springmanns eine Heizung gegeben. Das stelle das Gutachten zum Zeitpunkt seines Todes in Frage.