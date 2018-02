Am Helios Universitätsklinikum Wuppertal gab es am heutigen Mittwoch am frühen Nachmittag einen zeitweiligen Stromausfall. Betroffen waren einige Gebäude des Standortes Barmen. Dank der hervorragenden Reaktion aller Mitarbeiter, wurden Patienten durch den Defekt nicht gefährdet. Auch bereits begonnene Operationen konnten ordnungsgemäß beendet werden. Inzwischen ist die Regelstromversorgung des Klinikums wieder hergestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei Bauarbeiten eine wichtige Stromleitung des Klinikums durchtrennt. Die normale Stromversorgung konnte mittlerweile wieder hergestellt werden. Allerdings haben Teile des Krankenhauses aktuell keine zusätzliche Notstromversorgung. Da die Sicherheit unserer Patienten für uns der wichtigste Maßstab ist, wird aufgrund der fehlenden Notstromversorgung zurzeit im Klinikum nicht operiert. Auch das Notfallzentrum bleibt zunächst beim Rettungsdienst abgemeldet - schwere Notfälle werden vom Rettungsdienst daher in andere Krankenhäuser gebracht, mit denen sich Helios eng abgestimmt hat. Es kann daher auch im Verlauf des morgigen Tages zu Verschiebungen von bereits angesetzten Operationen kommen. Die technische Abteilung des Klinikums arbeitet mit Hochdruck an der Wiederherstellung des Notstroms, damit der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. „Ein großer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während des Stromausfalls ihren Dienst verlängert haben, um die Kollegen zu unterstützen. Das war in allen betroffenen Bereichen eine großartige Teamleistung“, so Klinikgeschäftsführer Dr. Marc Baenkler.