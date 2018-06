Marcel Hafke (FDP) lobt Aufstockung durch das Land.

Für das kommende Schuljahr 2018/2019 hat die Landesregierung 330 neue Stellen für pädagogische Fachkräfte an weiterführenden Schulen geschaffen. Die Schulsozialarbeiter sollen im Rahmen multiprofessioneller Teams besonders an Schulen in Problemvierteln des Landes zum Einsatz kommen und die Lehrer vor Ort mit ihrer Expertise unterstützen und entlasten. Der Wuppertaler Landtagsabgeordnete Marcel Hafke (FDP), kündigt an: „Für den Regierungsbezirk Düsseldorf sind im Haushaltsplan mehr als 100 Stellen vorgesehen – davon entfallen rechnerisch zehn auf Wuppertal.“ Schulsozialarbeit sei ein wichtiger Baustein in der Bildungspolitik. Besonders in sozialen Brennpunkten trügen Fachpädagogen wesentlich dazu bei, Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen Chancen zu eröffnen. Mit der deutlichen Aufstockung der Stellen übernehme die Landesregierung Verantwortung und stärke zugleich den Schulen vor Ort den Rücken. Hafke: „Die neuen Stellen sind unbefristet und werden zu 100 Prozent vom Land übernommen. Die NRW-Koalition setzt damit ein klares Zeichen zur Unterstützung der Schulen und Kommunen bei ihren Bemühungen vor Ort.“ Red