Wuppertal. Ein heftiger Familienstreit ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in einer Wohnung an der Zähringerstraße in Wuppertal. Im Verlauf des Streits griff der 35-jährige Familienvater seine 32-jährige Frau mit einem Messer an und verletzte sie. Die verletzte Frau konnte zu Nachbarn flüchten, auch ihre drei Kinder begaben sich in eine Nachbarwohnung.

Der Mann verließ nach der Tat das Haus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus; Lebensgefahr bestand nicht. Eine mehrköpfige Mordkommission hat die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Ehemann aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen, in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110. Aus einsatztaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben werden.