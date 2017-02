Yazgülü Zeybek ist neue Ratsfrau der Grünen

Ihre Themen: Integration und die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Wuppertal. Bei der nächsten Ratssitzung wird eine neue Stadtverordnete dabei sein: Die Politikwissenschaftlerin Yazgülu Zeybek (30) wird für die Grünen den Platz von Tanja Wallraf einnehmen, die aus privaten Gründen die Stadt verlässt. Yazgülü Zeybek ist in Solingen geboren, zog mit neun Jahren nach Istanbul und machte ihr Abitur an der deutschen Schule. Sie studierte politische Ökonomie an der renommierten London School of Economics. Danach arbeitete sie bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel, trat zur dieser Zeit auch in die Partei der Grünen ein.

Von Brüssel aus nahm sie Kontakt zu dem Wuppertaler Politikwissenschaftler Hans Joachim Lietzmann auf, um bei ihm zu promovieren. Seit 2012 lebt sie nun in Wuppertal, schreibt ihre Doktorarbeit über zivilgesellschaftliche Organisationen in der Türkei. Seitdem ist sie auch bei den Wuppertaler Grünen aktiv. Ihr Listenplatz 11 reichte bei der Kommunalwahl nicht für einen Sitz in den Rat, jetzt rückt sie nach. Ihre Themen sind Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Integration. Daher ist geplant, dass sie Mitglied der beiden entsprechenden Ausschüsse wird, das mus vom Rat noch bestätigt werden.

Auf ihrer Agenda steht, dass die Grünen Auskunft über Kinderbetreuung bei Sprach- und Integrationskursen einfordern. Denn Betreuung sei ein wichtige Voraussetzung für die Teilhabe von Frauen. Auch in Bau- und Stadtentwicklungsthemen will sie sich einarbeiten. kati