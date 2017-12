Unsere Leser haben heute freien Eintritt zur Manet-Ausstellung.

Er lebte nur 51 Jahre, vom 23. Januar 1832 bis zum 30. April 1883, und hinterließ doch unverwechselbare Spuren in der künstlerischen Welt: Edouard Manet – französischer Maler, Impressionist, Provokateur und Bürger, Wegbereiter der Moderne, dessen Werke vielen Menschen in der Welt auch heute noch bekannt sind.

Erst nach seinem Tod wurde er wirklich anerkannt: 1884 gelang es seinen Impressionisten-Freunden, eine Ausstellung mit seinen Werken in der École des Beaux Arts durchzusetzen, zu seinem hundertsten Geburtstag veranstaltete das Musée de l’Orangerie in Paris dann eine große Retrospektive. Einen „Triumph Manets“ nennt dies der Katalog, der zur Ausstellung im Von der Heydt-Museum am Turmhof 8 in Wuppertal erarbeitet wurde.

Seit dem 24. Oktober und noch bis zum 25. Februar werden dort in der zweiten Etage 45 Gemälde Manets sowie Zeichnungen, Aquarelle, Fotos und Schlüsselwerke seiner Freunde gezeigt. Die Ausstellung ist in elf Räume unterteilt, die entsprechend elf thematische Schwerpunkte setzen. Am heutigen Samstag können Leser der WZ die Ausstellung kostenlos besuchen. Einzige Bedingung: Sie müssen die gedruckte Sonderseite zur Ausstellung aus der heutigen Ausgabe (Seite „Hier und Heute“) mitbringen und an der Museumskasse abgeben. Das Museum ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. mws