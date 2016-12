WZ-Mobil WZ-Mobil zur neuen Schwebebahn

WZ-Mitarbeiter stehen am Dienstag, 27. Dezember, an der Haltestelle Ohligsmühle

Wuppertal. Seit einer knappen Woche fährt die neue Schwebebahn. Sind Sie schon darin gefahren? Hat sich das Warten gelohnt? Was sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie bereits Bilder von der neuen Wagengeneration gemacht?



Das WZ-Mobil steht am Dienstag, 27. Dezember, an der Haltestelle Ohligsmühle.



Wer verhindert sein sollte, kann sich per E-Mail an die Redaktion wenden und auch Bilder einsenden. manuel.praest@wz.de