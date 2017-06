In der Innenstadt staut sich im Sommer die Hitze, sagen viele Wuppertaler. Beim WZ-Mobil gaben sie Tipps für Abkühlungen.

Wuppertal. Auch wenn der Sommer derzeit eine kleine Verschnaufpause einlegt, ist damit zu rechnen, dass die Temperaturen demnächst wieder in die Höhe schnellen und viele Menschen nach schattigen Plätzchen suchen werden, um der Hitze zu entkommen. Nicht Wenigen macht sie zu schaffen, doch es gibt zahlreiche Wege, um sich auch in den heißen Sommermonaten wohl zu fühlen. Beispielsweise zu Hause ist das Lüften zum richtigen Zeitpunkt ein probates Mittel, ebenso wie die richtige Ernährung. Fettige Speisen sollten auf gar keinen Fall zu den täglichen Freuden gehören. Dafür sollten Obst- und Gemüsesorten mit hohem Wassergehalt hoch im Kurs stehen. Wie sich die Wuppertaler bei derartigen Wetterverhältnissen ein wenig Abkühlung verschaffen, verrieten sie gestern beim WZ-Mobil am Rathausvorplatz in Barmen.

Collien Janikowski gehört zu den Menschen, die sich gerne in der Sonne aufhalten, aber hin und wieder etwas Erholung brauchen: „Am liebsten kaufe ich mir dann erst einmal ein kaltes Getränk und habe so kurzfristig ein erfrischendes Gefühl. Schwimmbäder sind nicht so mein Ding. Dafür gehe ich manchmal auf die Hardt und genieße dort ein kleines Picknick.“

Melina Steins sitzt lieber im Schatten und meidet die Sonne: „In dieser Zeit esse ich wenig Warmes, sondern halte mich eher an Kaltspeisen und Salate. Ich kleide mich zudem etwas luftiger. Allerdings bin ich nicht so ein Wasserfan.“ Isabela Pawliczek freut sich, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt: „Ich gehe dann am liebsten auf den Balkon oder in den Garten, um mich abzukühlen. Ich vermeide in die Stadt zu gehen, gehe dafür in den Park und esse kein Eis. Dafür trinke ich viel Wasser und lauwarmen Kräutertee.“ Rita Wengler handelt ähnlich: „Viel Wasser und heißer Kaffee sind dann genau richtig. Außerdem halte ich mich häufiger im kühlen Keller auf und bewege mich so wenig wie möglich. In die Stadt gehe ich überhaupt nicht, weil sich dort die Hitze noch mehr staut.“ Hille Agint meidet die Sonne und sagt offen, dass sie Schwimmbäder hasse: „Zu voll, zu teuer und zu weit weg. Dafür suche ich Schattenplätze auf, trinke lauwarme Getränke und dusche lauwarm. Ansonsten warte ich, bis die Hitzeperiode vorbei ist.“