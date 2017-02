Wuppertal. Die FDP-Fraktion fordert in einem Antrag zur Ratssitzung am 20. Februar die Umbenennung des Verwaltungsgebäudes Elberfeld in ‚Historisches Rathaus Elberfeld’. Nach der abgeschlossenen Fassaden-Sanierung habe das Verwaltungsgebäude erheblich an Attraktivität gewonnen und verleihe dem Neumarkt einen großstädtischen Charme.

Die gegenwärtige Bezeichnung Verwaltungsgebäude Elberfeld klinge bürokratisch und werde dem Charakter des Gebäudes in keiner Weise gerecht.