Jens Hillringhaus und Philipp Schulz blickten mit ihren Söhnen hinter die Kulissen von Müllers Marionettentheater am Neuenteich.

Elberfeld. Gespannt und fasziniert hatten Leo (drei) und Lenn (fast vier) am Nachmittag das aufregende Geschehen des Märchenspiels „Die Schneekönigin“ auf der Bühne in Müllers Marionetten-Theater verfolgt. Doch während die übrigen Kinder im Zuschauerraum nach einer Stunde von ihren Eltern warm eingepackt den Heimweg antraten, durften die beiden noch bleiben, denn ihre Väter Philipp Schulz und Jens Hillringhaus hatten beim WZ-Adventskalender einen Blick hinter die Kulissen der populären Puppenbühne gewonnen.

Am vergangenen Sonntag war es soweit: Markus Welz, Mitglied im Puppenspieler-Ensemble, lud das wissbegierige Quartett ein, die Leiter hinter der Bühne hochzusteigen und die Szenerie von oben zu betrachten. Reichlich eng fanden die Papas und ihre Söhne den Raum, von dem aus die Puppenspieler sich herunter beugen und die Stars aus Holz, Stoff und Pappmaché an zehn durchsichtigen Fäden hängend lebendig werden lassen. Kai und Gerda, zwei der Figuren in der „Schneekönigin“, durften sie dann unter Anleitung von Markus Welz am „Spielkreuz“ über die Schneewehe aus Styropor hüpfen lassen. Papa Hillringhaus schaffte es dabei, dass Gerda den amüsierten Lenn an der Hand kitzelte. Er erntete anerkennendes Kichern.

Die Rollen in den Stücken werden von Schauspielern gesprochen

Dann ließ man die Eiszapfen und die Blumen tanzen, und Markus Welz intonierte dazu den schlichten Reim: „Wir gehen in den Zoo und wackeln mit dem Po.“ Übrigens einer der wenigen Sätze, die von den Puppenspielern während einer Vorstellung gesagt werden. „Die Rollen in den Stücken werden von professionellen Schauspielern gesprochen und aufgenommen. Während der Vorstellung läuft dann das Band ab“, erfuhren die staunenden Kiebitze hinter den Kulissen. Also fast wie bei Schlagersendungen: Alles Playback.

Trotzdem müssen Sprache und Bewegungen natürlich im Einklang sein. „Dafür muss geprobt werden. Bei der Schneekönigin reichen ein- bis zweimal. Aber bei Mozarts Oper ‚Entführung aus dem Serail‘ sind schon acht oder neun Proben nötig, damit es keine Diskrepanzen zwischen Ton und Aktion auf der Bühne gibt“, verrät Ann-Kathrin Marx, die über ein Praktikum am Neuenteich zu ihrem Traumberuf gekommen ist und zusammen mit Denise Zobler, Natalja Emmert und den Theater-Chefs, dem Ehepaar Weißenborn, das Puppenspieler-Ensemble im kleinen Theater am Neuenteich in Elberfeld bildet.