Kein Garten für das Urban Gardening Projekt

Das Großprojekt Urban Gardening, das eine der Gewinnerideen beim Bürgerbudget war, muss umgeplant werden. Angedacht war ein Initialgarten an der Hardt. Da der aber vom dort gelegenen Altenheim für die therapeutische Arbeit genutzt wird, hat man sich von der Idee verabschiedet. Das Projekt ist aber nicht gefährdet.

Kein Touristenticket für Wuppertal

16 der 20 größten Städte in Deutschland bieten ein Touristenticket, mit dem Gäste den ÖPNV nutzen können oder günstiger in Museen oder Zoos kommen – nicht aber Wuppertal. Martin Bang, Geschäftsführer des Stadtmarketings, sagt in Wuppertal stehe das nicht auf der Prioritätenliste. Zuletzt sind die Gästeankünfte und -übernachtungen ist zuletzt zurückgegangen.

Wuppertal ist 19 Mal Namenpatin für Straßen

Die Wuppertaler Straße gibt es 19 Mal in Deutschland - auf dem Städteranking liegt die Stadt damit auf Platz 59. In Köln gibt es die Straße dafür zwei Mal. Die WZ hat sich mal angeguckt, wie Wuppertal in Köln aussieht und wie es sich dort leben lässt.