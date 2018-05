Springmann-Prozess: Tatort war Thema

Am zwölften Tag des Springmann-Prozess ging es zunächst um die Situation im und am Haus des Unternehmerpaars, als die Polizei eintraf. Ein wichtiges Thema war dabei die Unordnung im Haus und wie gut diese von außen sichtbar war - was also der Enkel darüber wissen konnte. Der 26-Jährige ist angeklagt, seine Großeltern gemeinsam mit seinem Geschäftspartner (45) getötet zu haben.

Neuer Blitzer auf der A 46

Wuppertal. Seit vergangener Woche Mittwoch wird auf der A 46 in Fahrtrichtung Kreuz Nord zwischen Haan-Ost und Sonnborner Kreuz geblitzt. Die Stadt Wuppertal hat in der Baustelle einen festen Blitzer aufgestellt. Die Entscheidung dazu fiel allerdings nicht im Rathaus, wie Ordnungsamtsleiter Carsten Vorsich erklärt, sondern in Düsseldorf. Die Unfallkommission der Bezirksregierung habe Wuppertal dazu aufgefordert. Die Einnahmen aus dem Blitzer fließen allerdings in die Wuppertaler Kasse.

Anfang 2019 eröffnet das „99 Hotel“ am Kasinokreisel

Wuppertal. Von außen verhindert derzeit ein Baugerüst genauere Einblicke. Doch im Inneren der ehemaligen Dresdner Bank-Filiale an der Neumarktstraße wird kräftig gearbeitet. Die Entkernung läuft auf Hochtouren, denn ab 2019 sollen Gäste im „99 Hotel“ nächtigen. „Im ersten Quartal ist die Eröffnung geplant“, bestätigt ein Sprecher der Centro-Hotels.