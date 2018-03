65-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand am Mastweg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Mastweg im Wohnquartier Cronenfeld ist am Freitagmorgen ein 65-Jähriger gestorben. Nach WZ-Informationen lag der Mann mit schweren Brandverletzungen in seinem Bett, als die Feuerwehr eintraf. Trotz mehrerer Reanimationsversuche starb er während der Fahrt in die Klinik. Die Polizei untersucht noch die Brandursache.

Das Haus der Integration ist eröffnet

Zuwanderer haben in Wuppertal jetzt eine zentrale Anlaufstelle: Im Haus der Integration an der Friedrich-Ebert-Allee 28 können sie Fragen des Aufenthalts klären, nach Sprachkursen oder Kitaplätzen fragen, Geld für den Lebensunterhalt beantragen und sich sogar bei der Arbeitssuche helfen lassen. Denn hier arbeiten die Stadt, das Jobcenter und sogar die Arbeitsagentur unter einem Dach. Zur feierlichen Eröffnung gestern kam NRW-Familienminister Joachim Stamp.

Baugenehmigung für Aralandia steht

Die Stadt hat dem Zoo gestern mitgeteilt, dass die Baugenehmigung für die neue Freifluganlage Aralandia am kommenden Montag erteilt wird. Zoodirektor Arne Lawrenz rechnet mit einer Eröffnung frühestens im Jahr 2019.