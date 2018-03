Professor Johannes Köbberling erhält das Bundesverdienstkreuz

Barmen. Der ehemalige Chefarzt für Innere Medizin bei den Kliniken St. Antonius in Wuppertal, Johannes Köbberling, ist heute mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Andreas Mucke hat es ihm bei einer Feierstunde im Rathaus überreicht. Köbberling wurde für sein jahrelanges Engagement im medizinischen sowie sozialen Bereich ausgezeichnet. So war er zum Beispiel von 1996 bis 2013 ehrenamtlich in der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft tätig, bei der er weiter außerordentliches Mitglied ist.

Kunst ist Zielscheibe für Vandalismus

Barmen. In Wuppertal werden öffentliche Kunstwerke immer wieder Opfer von Vandalismus. Vor kurzem wurde erst Tony Craggs Kunstwerk „I’m Alive“ in Barmen besprüht. Am häufigsten traf es Guillaume Bijls Statue „Ein erfolgreicher Tag“ in Elberfeld, das bereits fünf Mal besprüht wurde. Die Motive sind vielfältig. Materialdiebstahl, zielloser Vandalismus, vor allem aber symbolische Zerstörung sind am häufigsten. „Etwas unter 20 Prozent machen die jährlichen Vandalismus-Fälle aus, das betrifft aber nicht nur die Kunst, sondern auch Autos oder Telefonzellen“, sagt Kunsthistorikerin Carmen Klement.

Für den WSV endet am Samstag die Winterzeit

Wuppertal.Nach vier Monaten ohne Pflichtspiel bestreitet der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV am Wochenende in Rödinghausen sein erstes Ligaspiel 2018. Die Partie in Ostwestfalen ist zugleich die Premiere für Interimstrainer Christian Britscho, der im Januar den Posten von Ex-Coach Stefan Vollmerhausen übernahm. Aufgrund der vielen Spielausfälle in den vergangenen Wochen erwartet den WSV bis zum Saisonende Mitte Mai ein echtes Mammutprogramm. Sechszehn Spiele in nur neun Wochen. Dennoch versichert Britscho, der auf fünf Spieler verzichten muss: „Wir sind bestmöglich vorbereitet.“