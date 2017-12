2017 – ein Jahr fast wie gemalt.

Wuppertal. Wer wissen will, was in diesem Jahr so in Wuppertal passiert ist, dem sei unser Cartoon-Rückblick von Andre Poloczek empfohlen.

Abschied des Jahres beim BHC.

Wuppertal. Auf einer Sonderseite blicken wir noch einmal auf die Zeit von Viktor Szilagyi beim Handball-Bundesligisten zurück. Er kam als Spieler und geht als Sportlicher Leiter. Demnächst zieht er bei Rekordmeister THW Kiel die Fäden.

Viele Flüchtlinge sind schwer vermittelbar

Wuppertal. In Wuppertal leben derzeit etwa 10 000 Flüchtlinge. Der Großteil dieser Menschen ist aufgrund von sprachlichen Defiziten und fehlender Berufsausbildung nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar. Daher ist es für die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal keine Überraschung, dass im zu Ende gehenden Jahr ein weiterer Anstieg der arbeitssuchenden und arbeitslos gemeldeten Flüchtlinge zu verzeichnen ist.