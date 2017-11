Verkehrchaos in Elberfeld

Wuppertal. Wishlist-Trailer befeuert die Spannung Gefährlicher, spannender, düsterer wird die zweite Staffel der Wuppertaler Webserie „Wishlist“. Das lässt der Trailer erkennen, der jetzt online gestellt wurde: Er zeigt viel Action, eine dichte Atmosphäre, neue Figuren und viel Wuppertal. Die neue Staffel startet am 14. Dezember.

Neustart für die Karbahn

Varresbeck. Vor 20 Jahren hat Jürgen Bingel die Indoor-Kartbahn am Deutschen Ring eröffnet. Jetzt gibt er das Unternehmen ab. Aber Kart-Fans können dort weiter ihre rasanten Runden drehen: Zum 1. Januar übernimmt ein junges Team die Bahn.

Viel Bewegung am Barmer Werth

Barmen. Der Barmer City geht es besser als oft vermutet, derzeit tut sich dort einiges: Im Kaufhof-Gebäude am Alten Markt eröffnet am 12. Dezember ein Netto-Markt. Neu sind auch Depot und das dänische Bettenlager, ein neuer Lebensmittelmarkt zieht in den ehemaligen Rewe-Markt. Das Eiscafé am Rathaus wechselt in die WMF-Räume. Schließen musste jedoch die Buchhandlung „Wupperliebe“.

Das Wetter

Zunehmend wolkig und kalt Am Samstag müssen die Wuppertaler über den Tag verteilt mit Schauern rechnen. Bei höchstens 5 Grad am kühleren Abend könnten auch Graupelkörner fallen.