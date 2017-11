Verdi klagt nur gegen einen verkaufsoffenen Sonntag

Elberfeld. Die Gewerkschaft will die Geschäftsöffnung in Elberfeld am 3. Dezember verhindern. Eine entsprechende Klage ist eingereicht. Für Barmen gibt es indes grünes Licht für den Termin am 10. Dezember.

Umbau der JVA hat begonnen

Vohwinkel. Die Arbeiten auf einer der größten Baustellen in der Geschichte der Stadt haben begonnen. Die JVA Simonshöfchen in Vohwinkel wird für 209,3 Millionen Euro bis 2023 von Grund auf saniert.

Neue Geschäftsbrücke kommt gut an

Elberfeld. Seit Montag ist die neue Geschäftsbrücke eröffnet, die die Innenstadt und den Hauptbahnhof verbindet. Am WZ-Mobil äußerten sich die Passanten über den neuen Innenstadtplatz überwiegend positiv.