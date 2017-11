Anklageerhebung im Mordfall Springmann

Wuppertal. Im Mordfall an dem Ehepaar Springmann sind die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Am Dienstag wurde bei dem Landgericht Wuppertal Anklage wegen Mordes gegen die beiden Beschuldigten erhoben. Wenn das Gericht das Hauptverfahren eröffnet, wäre zu erwarten, dass die Hauptverhandlung in der ersten Jahreshälfte 2018 beginnt.

Wuppertaler Kliniken fehlen die Hebammen

Wuppertal. Wegen mehrerer Krankheitsfälle musste das Helios Gebärende verlegen. Der Fall zeigt: Den Kliniken in Wuppertal fehlen Hebammen.

Rutschpartie im neuen Zugang zum Bahnhof

Elberfeld. Durch Regen wird der Boden der Mall rutschig. Teppiche sollen jetzt das Eindringen von Nässe und Streusalz verhindern.

Wirtschaft und Wissenschaft rücken zusammen

Wuppertal. Beim 4. Innovations- und Bildungskongress gab es viel Lob für das Bergische - auch vom Wirtschaftsminister.

Ein Kaiserwagen sucht eine neue Heimat

Katschberg. Die Skischule am Katschberg in Österreich will sich von dem Relikt trennen – und bietet es für 15000 Euro zum Verkauf an.