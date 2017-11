Neuer Weg zur Bahnhof ist ab Montag frei

Elberfeld. Am Montagvormittag wird die neue Geschäftsbrücke von der Elberfelder City zum Bahnhof geöffnet. In den Geschäften auf der Brücke und in der Bahnhofs-Mall läuft aber noch der Innenausbau. Die Behelfsbrücke wird am folgenden Wochenende abgebaut.

Neues Leitbild soll Bergisches Land in die erste Liga bringen

Wuppertal. Uni-Rektor Lambert Koch hat ein Leitbild für das Bergische Städtedreieck verfasst. Der Titel „Unternehmerregion“ soll dabei nicht nur für Wirtschaftskapitäne stehen, sondern auch für Menschen, die in der Region etwas bewirken.

Neue Regierungspräsidentin bringt Förderzusage für das Engels-Zentrum mit

Wuppertal. Die neue Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk Düsseldorf, Birgitta Radermacher, machte am Freitag ihren Antrittsbesuch in Wuppertal. Mitgebracht hat sie die Zusage des Landes, 4,6 Millionen Euro für den „Ankerpunkt China-NRW“ zu zahlen – einen gläsernen Neubau am Historischen Zentrums, in dem künftig Touristen aus China und anderswo empfangen werden sollen.

Harmonischer Stabwechsel an der Musikschule

Wuppertal. Renate Schlomski, seit 2011 Leiterin der Bergischen Musikschule, gibt ihr Amt in die Hände ihres Stellvertreters Raphael Amend. Sie bleibt der Schule als Klavierlehrerin erhalten. Amend will die Digitalisierung voranbringen und mehr Angebote für ältere Menschen machen.

Jugendliche trainieren mit dem Tanztheater

Wuppertal. Drei Monate lang haben Schüler der Realschule Leimbach und der Rudolf-Steiner-Schule einmal pro Woche mit Tänzern des Tanztheaters trainiert, dabei Körperarbeit, Tanztechniken und künstlerische Ausdrucksformen gelernt. Jugendliche des Medienprojekts Wuppertal haben daraus einen Film gemacht. Am 6. Dezember ist er im Cinemaxx zu sehen.

Zunehmend wolkig und kalt

Der Samstag beginnt trocken. Im Laufe des Tages werden die Wolken dichter und es gibt Schauer. Es wird höchstens sechs Grad warm.