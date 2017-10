20-Jähriger nach versuchtem Raub festgenommen

Wichlinghausen. Der Versuch, einen etwa Gleichaltrigen aus zu rauben, endete für einen 20-Jährigen am Montag mit einer Festnahme. Gegen 22.50 Uhr hatte der Räuber sein Opfer an der Wichlinghauser Straße angesprochen und aufgefordert, ihm sämtliche Wertgegenstände auszuhändigen.

Maskierte Täter überfallen Mann in seiner eigenen Wohnung

Wuppertal. In seiner Wohnung in einem Haus an der Eugen-Langen-Straße in Vohwinkel ist am Montagabend ein Mann von zwei maskierten Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Gegen 22.10 Uhr war der 69-Jährige nach getaner Arbeit mit den Tageseinnahmen aus seinem Geschäft in seine Wohnung zurückgekehrt.