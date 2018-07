Blumengießen ist gratis

Wuppertal. Wenige wissen, dass sich Bürger Teile der Abwassergebühr von der Stadt zurückholen können. Schließlich geht manches Wasser nicht in den Kanal. Das nutzen Gärtnereien und auch Betreiber von Auto-Waschanlagen, bei denen fast ein Viertel des Wassers verdunstet. Nötig ist dafür ein Extra-Zähler. Mein Kollege Daniel Neukirchen ist der Frage nachgegangen, ob sich der Einbau auch für Privatleute lohnt.

Schnapsdaten im August locken nur wenige Hochzeitspaare

Wuppertal. Der 1.8.18 könnte ein Hochzeitstag sein, den man sich gut merken kann. Es haben sich aber nicht besonders viele Paare für dieses Datum entscheiden: Nur acht Hochzeiten sind angemeldet. Am 8.8. wollen neun Paare heiraten und am 18.8. – immerhin einem Samstag - 15 Paare. Am 25. August werden dagegen 17 Paare heiraten. Insgesamt seien die besonderen Daten für Brautleute nicht mehr so interessant, sagt die Leiterin des Wuppertaler Standesamts. Den letzten großen Hochzeitsboom gab es am 9.9.99: Damals sagten 126 Wuppertaler Paare „Ja“.

Barmen karibisch wird noch größer

Barmen. 100 Tonnen Sand werden demnächst auf dem Johannes-Rau-Platz aufgeschüttet – für das Cityfest „Barmen karibisch“. Das wird noch mehr Strand sein, als bisher. Livemusik wird es diesmal an allen vier Tagen geben. Latin und Reggae ist angesagt. Vom 9. bis 12. August wird vor dem Rathaus gefeiert – passende Musik und Küche inklusive.

Das Wetter

Wuppertal. Man könnte sagen, dass es am Mittwoch etwas kühler als in den letzten Tagen wird: Aber mit 28 Grad bleibt es sommerlich warm. Die Sonne wird sich jedoch öfter hinter Wolken verstecken. Gegen Abend sind örtlich gewittrige Regenschauer möglich.