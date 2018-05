Karte soll vor Starkregen-Risiko warnen

Wuppertal. Sehr viel Regen in kurzer Zeit – das ist Starkregen. Auch in Wuppertal passiert das immer häufiger. Weil die Kanalisation dafür nicht ausgelegt ist, laufen die Kanäle über, das Wasser sucht seinen Weg über die Straße. Und fließt womöglich auch in Keller und Wohnungen. Was viele nicht wissen: Eigentümer sind selbst dafür zuständig, ihre Gebäude zu schützen. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) arbeiten im Auftrag der Stadt an einer „Starkregen-Gefahrenkarte“, die zeigen soll, wie das Wasser fließt und welche Stellen besonders gefährdet sind. Voraussichtlich im kommenden Jahr soll sie veröffentlicht werden

AWG stellt neue Container auf

Wuppertal. Die Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG erneuert in den kommenden zwei Jahren nach und nach ihre Container für Papier, Glas, Altkleider und Elektroschrott. Denn einige der insgesamt mehr als 2500 Einzelcontainer sind mehr als 20 Jahre alt und nicht mehr besonders ansehnlich. Zusätzlich sollen die Sammelbehälter an 100 ausgewählten Standorten eingehaust werden, um einen besseren Sichtschutz zu bieten. Insgesamt 2,1 Millionen Euro sind für die Maßnahme eingeplant.

Das Wetter

Wuppertal. Morgen wird es überwiegend heiter bis wolkig. Der mäßige Wind kann von Westen her auch etwas Regen mitbringen. Mit bis zu 24 Grad wird es angenehm warm.