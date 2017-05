Das Projekt ist in der Pilotphase und hat mehr als 100 Teilnehmer.

Wuppertal. Jeweils dienstags um 18.30 Uhr und mittwochs um 14 Uhr ist Treffpunkt am Bahnhof Loh auf der Nordbahntrasse. „Sollte jemand vorbei schauen, der unbedingt im Tempo eines Vereinssportlers joggen will, dann wäre der bei uns nicht richtig. Wir haben nicht die Hobbysportler im Auge, die sich auch ohne uns regelmäßig bewegen, sondern wir wollen die in Bewegung bringen, die alleine auf dem Sofa sitzen bleiben würden“, sagt Alfred Honermann, einer der Gründer von Wuppervital.

Der Treffpunkt (Babtec-Vitalpunkt) am Loh ist ein Treffen für Walker und Spaziergänger, die sich körperlich belasten wollen. „Das ist kein Wettbewerb. Bisher sind im Schnitt 14 Teilnehmer dabei, die sich in der Gruppe unter Anleitung bewegen wollen“, erklärt Honermann, der vor einem Jahr mit seinem Mitstreiter Dr. Florian Hugk ein Initiativteam bildete, um die Grundlagen für Wuppervital zu schaffen. Honermanns These lautet, dass sich ein Drittel der Menschen ausreichend bewegt und Sport betreibt. Ein weiteres Drittel sei absolut nicht dazu zu motivieren. „Uns interessiert das verbleibende Drittel. Das sind Menschen, die sich vielleicht nicht gerne an einen Verein binden wollen, aber unter Anleitung und in der Gemeinschaft etwas für ihren Körper und Geist tun wollen“, sagt Honermann. Weitere Angebote macht Wuppervital unter den Überschriften „Vital von Kopf bis Fuß“ (Treffpunkt dienstags um 14 Uhr und mittwochs um 18.30 Uhr am Sparkassen-Vital-Punkt (Eingang Büchermarkt, Rauer Werth) sowie unter „Natur & Kultur“.

Exkursion von Cronenberg zum Klärwerk in der Ruthenbeck

Die nächste Exkursion im Bereich Natur & Kultur beginnt am Samstag, 20. Mai, um 9 Uhr. Startpunkt ist vor dem Verwaltungshaus an der Rathausstraße in Cronenberg. Geplant ist die Besichtigung des Klärwerkes des Wupperverbandes unter fachmännischer Anleitung.

Voraussetzung für die Teilnahme an allen Aktionen ist ein sogenannter Vitalpass. „104 Vitalpässe haben wir bereits ausgegeben. Da es umeine körperliche Belastung von Anfängern geht, ist ein Check vor der ersten Teilnahme obligatorisch. Dies dient auch zu unserer Absicherung“, erklärt Alfred Honermann.

Die Pilotphase ist gut angelaufen. Wer mehr über die „Bewegung“ Wuppervital erfahren will oder sich anmelden möchte, kann die erforderlichen Schritte im Internet tun unter

www.wuppervital.de