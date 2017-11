Wegen mehrerer Krankheitsfälle musste das Helios Gebärende verlegen. Der Fall einer jungen Mutter zeigt: Die Personaldecke ist dünn in der Geburtshilfe.

Für Lisa-Marie Wicke lief die Geburt ihres Sohnes nicht ganz stressfrei. Die junge Frau aus Wuppertal hatte sich am Mittwoch vergangener Woche ins Helios Klinikum begeben, um ihr Kind zu kriegen. Sie war zehn Tage über dem errechneten Termin. Die Geburt sei dann am Donnerstag langsam eingeleitet worden. Als sich aber bis Freitag nichts getan hatte, habe man ihr gesagt, dass sie verlegt werden müsse. Nicht, weil mit dem Kind etwas nicht stimmte. Sondern weil die Klinik nicht ausreichend Hebammen hatte, um die Geburten alle abzudecken.

In der Helios Klinik gibt es 17 Hebammen, wobei zwei derzeit länger ausfallen. Die restlichen 15 müssen die Schichtdienste unter sich aufteilen, immer drei pro Schicht. An besagtem Freitag seien zwei Hebammen krank geworden, sagt Markus Fleisch, Direktor der Landesfrauenklinik. Er habe für den Wochenendbetrieb zwar drei Hebammen aus Düsseldorf aktivieren können, aber eben immer nur eine pro Schicht. 40 freiberufliche Hebammen aus Wuppertal hätten auf seine Anfrage hin abgesagt, sagt er. Deswegen habe man nur den Notfallbetrieb sichern können, nicht die vorgesehenen Geburten. Auch, um die Sicherheit und Qualität der Betreuung sicherzustellen. So wurde Wicke verlegt.

Auch andere Kliniken kennen solche Probleme – bis hin zur vorübergehenden Schließung der Geburtsabteilungen wie in Köln und Hagen. Davon sei bei der Helios Klinik aber nicht die Rede, sagt Fleisch.

Selbst eine Überweisung von Patientinnen habe man bis dato nicht gehabt. Der Fall sei einmalig. Aber, so sagt Fleisch, generell gebe es schon ein Personalproblem in der Geburtshilfe. „Hebammen sind knapp geworden“, sagt er. Das sagt übrigens auch die Sprecherin des Bethesda-Krankenhauses.

Fleisch sagt, dass der Ausfall mehrerer Hebammen im Krankheitsfall deswegen schwer zu kompensieren sei. „Es gibt immer weniger Hebammen in der Geburtshilfe“. Viele würden lieber freiberuflich tätig und dann vor allem in der Geburtsvor- und -nachbereitung. Fleisch sieht die mangelnde Attraktivität von Schicht- und Nachtdiensten in der Klinik als mögliche Gründe.

Und das bei steigenden Geburtszahlen. Allein am Helios Krankenhaus hat es dieses Jahr schon mehr als 1900 Geburten gegeben. Mehr als im ganzen Jahr zuvor. „Da findet eine Arbeitsverdichtung statt“, sagt Fleisch.