Im Landtag sind unsere Vertreter fast alle in der Opposition. Aber nicht nur das macht es schwierig.

Wuppertal. Wenn sich der neue Landtag am 1. Juni konstituiert, hat sich für Wuppertal beinahe alles verändert. Denn dort, wo vorher drei direkt gewählte Abgeordnete aus Wuppertal saßen – in der großen Regierungsfraktion, unabhängig von der Partei – ist ab dann kein Wuppertaler mehr zu finden. Die Abgeordneten der SPD, die alle ihre Bezirke gewonnen haben, sitzen dann in der Opposition.

Und damit sitzen sie weit entfernt von der Macht, von den Ministerien, und werden es schwerer haben, die Interessen Wuppertals zu vertreten.

Inwieweit sie inhaltlich mitreden können, ist bisher auch unklar. Die Ausschüsse, die Dietmar Bell, Andreas Bialas und Josef Neumann bisher besetzt haben, stehen noch nicht. Die Ausschüsse folgen den Ministerien. Deren Zuschnitt und Besetzung wird also noch etwas dauern. Die Wuppertaler SPD-Männer sind aber optimistisch, in ihre angestammten Ressorts zurückzukehren. Bell möchte wieder wissenschaftlicher Sprecher der Fraktion werden – und in den entsprechenden Ausschuss einziehen, um für die Bergische Uni mitzukämpfen. „Es wird aber schwieriger“, gibt er zu. Sein Einfluss hänge ja auch damit zusammen, welche Partei das entsprechende Ministerium führe und ob er den Minister und Staatssekretär kenne, sagt Bell.

Die alten Abgeordneten müssen sich neu vernetzen

Die Situation wird dadurch erschwert, dass die CDU-Fraktion zu 64 Prozent aus neuen CDU-Abgeordneten besteht. Es kann also gut sein, dass unbekannte Gesichter oben in den Ministerien sitzen. Für die alten Hasen heißt das, sich neu zu vernetzen.

Was die Ausschüsse angeht, düften die SPD-Männer davon profitieren, dass viele Genossen nicht wiedergewählt worden sind. So sagt Bialas etwa, dass es nicht mehr so viele in der Fraktion gebe, die sich so in den Themen auskennen wie sie. Für ihn gilt das besonders in der Innenpolitik. „Bei der inneren Sicherheit ist es nicht von Nachteil, selbst Polizist zu sein“, sagt er.

Der Landtag insgesamt hat ein strukturelles Problem

Neumann, der wieder auf sein Ressort Arbeit, Soziales und Gesundheit aus ist, sagt, es komme aber auch darauf an, die Ausschüsse nach kommunalen Interessen zu besetzen.

Denn der Landtag insgesamt hat ein – aus Wuppertaler Sicht – strukturelles Problem. Die größte Fraktion in der Regierung ist die CDU, die nur aus Direktkandidaten besteht, die vor allem den ländlichen Raum NRWs vertreten. In der Stadt und unter den Abgeordneten befürchtet man, dass vor allem die die künftige Finanzierung der Städte zum Nachteil Wuppertals ablaufen könnte.