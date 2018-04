Fast 500 Menschen traten bei der letzten Fahrt über die Schienen zwischen Grundstraße und Bergischem Plateau in die Draisinen-Pedale.

Die Schwarzbachtrasse als Zugstrecke ist am Sonntag von fast 500 Menschen verabschiedet worden. Die Wuppertalbewegung hatte zu kostenlosen Draisinenfahrten auf der rund 1,7 Kilometer langen Strecke zwischen Grundstraße und Bergischem Plateau eingeladen. Die Resonanz bei frühlingshaften Temperaturen war überwältigend. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Start pilgerten die ersten Trassen-Fans an den Startpunkt in Langerfeld, um einen Tag vor der Entfernung der Schienen Wuppertaler Geschichte live mitzuerleben.

Matthias Kreysing, bei der Wuppertalbewegung zuständig für das 3,6 Millionen schwere Schwarzbachtrassenprojekt, ist angesichts der Besucherströme aus Wuppertal, aber auch aus den Nachbarstädten, bester Laune. Immer wieder wird er auch zu den Details der Planung angesprochen. „Das Interesse ist gerade bei den Anwohnern sehr groß. Wir binden schließlich jetzt rund 50.000 Menschen direkt an die Nordbahntrasse an“, sagt er. In sportlichen fünf bis gemütlichen zwölf Minuten radelt es sich demnächst vom Sportplatz an der Grundstraße bis zum Bergischen Plateau, wo der Anschluss an die Nordbahntrasse besteht. „Und das ohne die B7, ampelfrei und mit schöner Aussicht“, sagt Kreysing.

Thomas Kuske (63) hat die Füße auf den Pedalen. Auf den Pfiff des Schaffners gilt es, die 80 Kilo schwere Draisine plus die sechs Fahrgäste mit Muskelkraft in Bewegung zu setzen. Zum Glück helfen zwei weitere Mitstreiter bei dieser Mission. Trotzdem sagt Kuske: „Das ist schon nicht so leicht. Gerade die vier Prozent Steigung merkt man schon.“ Immer wieder hupt Martin Belz von der Wuppertalbewegung, der mit Kuske vorneweg radelt, Menschen von der Trasse, die den letzten Schienentag für einen Spaziergang nutzen.

290 Meter fährt die Draisine durch den stockdunklen Tunnel

Sobald sich die Draisine ratternd und klappernd ankündigt stehen Anwohner der umliegenden Häuser auf Balkonen und an Fenstern. Eine Gruppe Kinder rennt hektisch an einen Zaun und winkt dem Draisinen-Express, der an dieser Stelle ein einmaliges Phänomen sein wird.

Nach den ersten schweißtreibenden Minuten bietet der Wichlinghauser Tunnel eine willkommene Abkühlung – inklusive Wassertropfen von der Decke. Da es im Berg noch stockdunkel ist, leuchtet Belz den Weg. Trotzdem hat dieser Abschnitt etwas von Autofahren mit Augenbinde. Auch wenn die Draisinen lediglich mit rund sieben Stundenkilometern durch den Tunnel rollen, möchte niemand beim Vordermann auffahren.