Am Montag haben die Europäischen Wölfe „Fin“ und „Hunter“ den Grünen Zoo Wuppertal in Richtung Dänemark verlassen. „Fin“ und „Hunter“ waren am 1. März 2017 aus dem Tierpark Dählhölzli in Bern in den Grünen Zoo Wuppertal gekommen. Zunächst bewohnten sie die kurz zuvor umgebaute Anlage mit der Arktischen Wölfin „Running Moon“, bis diese am 28. Mai 2017 verstarb.

„Fin“ ging freiwillig in seine Transportkiste, „Hunter“ musste in Narkose gelegt werden und wachte dann in seiner Transportkiste wieder auf. Die Fahrt in den Zoo von Kopenhagen haben beide Tiere gut überstanden und dürfen sich zunächst getrennt von den anderen Wölfen einleben. In Kopenhagen leben derzeit zwei weibliche Europäische Wölfe, welche 2014 ebenfalls aus dem Tierpark Dählhölzli gekommen sind.

Mit der Abgabe von „Fin“ und „Hunter“ gibt der Grüne Zoo Wuppertal vorerst die Haltung von Wölfen auf. Liebhaber von Hundeartigen dürfen sich aber auf die geplanten neuen Bewohner der Anlage freuen. Nach ein paar kleineren Umbauarbeiten wird die Anlage mit Rothunden neu besetzt werden. Rothunde sind in Asien weitverbreitete, aber trotz allem vom Aussterben bedrohte, Wildhunde. Für Rothunde wird in Frankreich ein Europäisches Ex-situ-Programm geführt, von welchem uns Tiere zugewiesen werden.