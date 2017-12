Kurt Zänker meldete der Polizei den Verlust seines Ausweises. Doch auch nachdem er wieder aufgefunden war, blieb Zänker die Einreise in die USA verwehrt: Durch ein Versäumnis der Behörden galt sein Ausweis immer noch als ungültig.

Wuppertal. Kurt Zänker staunte nicht schlecht, als er kürzlich eine Einreisegenehmigung in die USA beantragte und diese abgelehnt wurde. Und das, obwohl er einen gültigen Personalausweis vorweisen konnte. Was war passiert? Der in Wuppertal wohnende Professor und Institutsleiter der Fakultät für Gesundheit an der Universität Witten/Herdecke ist aus beruflichen Gründen viel in der Welt unterwegs. Vor kurzem stand für ihn eine wissenschaftliche Konferenz in China an, erzählt der 71-Jährige.

Da er dafür schnell ein Visum benötigte, habe er seinen Pass mit der Post per Expressversand zur Chinesischen Botschaft nach Frankfurt geschickt, so Zänker. Obwohl dieser eigentlich am nächsten Morgen ankommen sollte, sei der Pass auch nach drei Tagen nicht da gewesen.

Kurt Zänkers Einreiseantrag in die USA wurde abgelehnt. Der Grund: Sein Reisepass galt immer noch als ungültig.

Am vierten Tag meldete Zänker der Polizei den Verlust seines Personalausweises. Zum Glück hatte er parallel dazu einen vorläufigen Reisepass beantragt, so dass der Reise nach China nichts im Wege stand. Als Zänker zurückkehrte, erfuhr er, dass sein Personalausweis wieder aufgetaucht war. „Ich habe dann beim Bürgerbüro einen neuen Pass angefragt“, erzählt Zänker.

Doch stattdessen sei sein alter Ausweis dort wieder als gültig eingetragen worden. „Ich wurde noch darauf hingewiesen, dass man nach Großbritannien mit einem wieder validierten Pass nicht einreisen kann“, erinnert sich Zänker. Doch seiner geplanten Reise kurz danach in die USA sollte nichts im Wege stehen. Eigentlich. Umso mehr wunderte sich Zänker, als sein Einreiseantrag in die USA abgelehnt wurde. Was gleichzeitig sein Glück gewesen sei. Denn hätte er einen gültigen Einreiseantrag gehabt und wäre mit ungültigem Pass eingereist, wäre er festgenommen worden, vermutet Zänker.

Ein einmal gesperrter Pass kommt auf eine Liste

Nachdem der Einreiseantrag abgelehnt worden war, telefonierte Zänker bis hin zum Bundesinnenministerium herum und erfuhr: Ein einmal gesperrter Pass komme auf eine Liste, und wenn die Behörden ihn davon nicht entfernten, bleibe der Pass ungültig. „Der Fehler liegt also bei den Behörden“, kritisiert Zänker.

Das Einwohnermeldeamt hätte der Polizei seiner Ansicht nach Bescheid geben müssen, dass der Pass von der Liste gelöscht werden müsse. Er kritisiert: „Ich muss mich auf die Behörden verlassen können.“ Es könne doch nicht sein, dass man sich als Bürger selbst um die Löschung aus polizeilichen Listen kümmern müsse.