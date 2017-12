Tuffi zum Kuscheln oder die Schwebebahn als Kette um den Hals – mit den Geschenken gibt’s ein bisschen Wuppertal zu Weihnachten.

Das schweißtreibende Suchen nach den passenden Geschenken für die Liebsten bleibt Niemandem erspart – auch dieses Jahr, so kurz vor Weihnachten, stellen sich viele die Frage: Was ist denn bloß das perfekte Geschenk? Egal, ob günstig oder teuer, Wuppertals Lokalpatrioten werden mit dieser Geschenkauswahl fündig.

Schwebebahn-Weihnachtskugelder WSW: Für jeden, der sich Wuppertal an den Weihnachtsbaum hängen möchte: Für 6,50 Euro ist die Weihnachtskugel mit dem Schwebebahnmotiv ein Hingucker an jedem Baum. Erhältlich ist sie in den MobiCentern der WSW in Barmen und Elberfeld.

Wein in der Wuppertal-Edition aus dem Wein- und Sektladen von Thomas Kring. Guten Wein gibt es überall, aber nirgendwo sonst eine Wuppertaler Edition. An der Luisenstraße 72 in Elberfeld ist Qualitätswein für 6,50 Euro im Wein- und Sektladen erhältlich. Weinliebhaber können dort direkt den Wein mit dem frisch gedruckten Etikett mit Motiven von Wuppertal mitnehmen.

Schoko-Schwebebahn bei Köndgens Wupperliebe: Auch die Naschkatzen gehen nicht leer aus: Mit der Schoko-Schwebebahn bei Köndgens Wupperliebe am Werth 94 in Barmen für 6,95 Euro kann Weihnachten in vollen Zügen genossen werden.

„Mach dein Wuppertal“ - Malblock vonKaren Gütebier: Für die kreativen Seelen ist der Malblock zum Ausmalen und Bekleben das ideale Geschenk. Ebenfalls bei Köndgens Wupperliebe am Werth 94 gibt es den Malblock für 9,95 Euro zu erwerben.

Tuffi-Plüschelefant mit T-Shirt bei der Wuppertal Touristik: Der Tuffi-Plüschelefant ist genau der richtige Partner zum Kuscheln an kalten Abenden. Für 19,95 Euro ist der Kuschelelefant an der Kirchstraße 16 bei Wuppertal Touristik oder im Online-Shop erhältlich.

Schwebebahn-Collier beim Juwelier Baeumer und Co.: Wer es gerne teurer mag: Der Juwelier Baeumer und Co. am Werth 60 in Barmen verkauft unter anderem ein Collier mit Schwebebahnmotiven für 199 Euro.

Wuppertal Messer bei Wuppertal Touristik: Für Fans der Schwebebahn ist bei der Wuppertal Touristik sowohl vor Ort als auch im Online-Shop das Wuppertal Messer aus altem Schwebebahngerüst für 445 Euro erhältlich.

Schwebebahnwagen der Skischule am Katschberg in Österreich von Otto Grossegger. Wenn alle Stricke reißen, ist ein Schwebebahnwagen die letzte Option. Für 15 000 Euro ist ein alter Kaiserwagen am Katschberg in Österreich erhältlich. Wer Interesse hat und sich mit dem Kaiserwagen einen Teil Wuppertals in den Garten stellen will, kann sich mit Otto Grossegger in Verbindung setzen.

0 Euro–Schein mit Schwebebahnmotiv: Schon mal von dem 0 Euro-Schein gehört? Den gibt es auch mit dem Motiv der Schwebebahn und wäre ein besonderes Geschenk für Wuppertaler. Erhältlich ist der in Wuppertal allerdings nicht mehr, sondern nur noch in Online-Auktionshäusern zu ersteigern.

wuppertalshop.de